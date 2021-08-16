我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波洛西堅持「基建案綁3.5兆預算」 黨內中間派反對

史上最多 拜登政府將提高糧食券福利25%

黃珊珊：現金就是最好的振興券

台灣新聞組╱台北16日電
行政院去年發放振興三倍券，今年再推五倍券。圖為振興三倍券。（圖：行政院提供）
行政院去年發放振興三倍券，今年再推五倍券。圖為振興三倍券。（圖：行政院提供）

行政院「五倍券」政策急轉彎，台北市副市長黃珊珊昨天指出這是「五倍券的奇幻旅程」，短短一周政策討論變三、四次，好似雲霄飛車上下飄移，讓人摸不著頭緒；她還質疑行政院鬆口要直接發5000元券給人民，還是要花幾十億印券，是不是多此一舉？「現金不就是最好的振興券？可以直接轉到帳戶裡。」

黃珊珊指出，因中央政策一直不確定，北市府也很難決定紓困與振興的方式，目前市府傾向紓困優先，振興視疫情狀況，再提出各項以紓困為目的的振興方式。新北市長侯友宜表示，一旦定案，地方會跟進加碼，幫助辛苦的庶民經濟度過難關。

據台北中國時報報導，消基會昨公布網路問卷調查初步結果，有高達90.2％民眾贊成發放現金，認為五倍券浪費資源又不環保。消基會祕書長徐則鈺指出，民間怒喊：「都要餓死了還能存錢？」足見民意一面倒支持以現金取代振興券。

不少藍綠民代也反映，長輩有數位落差，很多人讓家人拿去兌券後就送給家人用，「沒直接感受到政府善意」，發現金「好用又有感」。

桃園觀光夜市總幹事詹德男說，政府要便民就直接發現金；副總代表曾尚緯認為，去年三倍券使用麻煩，收、換之間容易出錯，也有攤商抱怨「沒有數位支付工具被年輕消費者嫌，但從收券到換券卻很困擾」，三倍券已經讓他們「三倍累」。

紓困 觀光 疫情

上一則

聯亞新冠疫苗 未過台灣EUA審查

下一則

國民黨黨魁選舉 台中紅黑派挺江啟臣 顏清標家族也現身

延伸閱讀

5倍券全民免費領 經費增200億 地方盼趕快發

5倍券全民免費領 經費增200億 地方盼趕快發

台灣本土確診3例創新低 北市首見清零

台灣本土確診3例創新低 北市首見清零
來美打疫苗 北市8例返台確診

來美打疫苗 北市8例返台確診
2022縣市長選舉 藍關鍵考題：決戰北市、桃園

2022縣市長選舉 藍關鍵考題：決戰北市、桃園

熱門新聞

性愛博士許藍方遭爆與人夫不倫。(取材自臉書)

台性愛博士與人夫爆不倫 互稱寶貝、發裸身性感照

2021-08-09 21:33
新加坡航空11日宣布，自25日起，每週將有3班台北往返美國洛杉磯的直飛航班，以空中巴士A350-900機型執飛。圖／新加坡航空提供

停飛近13年 新加坡航空8/25起復航台北往返洛杉磯

2021-08-11 08:22
農曆七月鬼門開，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙談鬼月的民俗禁忌。圖／本報系資料照

農曆7月「鬼門開」 民俗6大NG行為5種穿著要注意

2021-08-08 16:24
九把刀(前)的岳母(左二)過世。(取材自臉書)

台作家九把刀57歲岳母 打完疫苗過世 忍痛解剖求答案

2021-08-11 01:46
源榮生技關係企業、美國輝景生技醫藥已於8月3日成功掛牌那斯達克市場。源榮生技／提供

輝景在美掛牌 台灣生技業首例

2021-08-15 15:55
台灣公共電視史詩旗艦劇「斯卡羅」14日開播，重現154年前發生在台灣屏東的歷史事件；「斯卡羅」被認為是恆春半島南端的統治貴族，日本人類學家描述其為「排灣化的卑南族」。圖為劇中斯卡羅部落風祭司為勇士祝禱儀式。（公視提供）

台史詩劇「斯卡羅」首播 154年前歷史事件 海外可追劇

2021-08-14 20:20

超人氣

更多 >
為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕

為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕
中國31歲企業家車禍身亡 使用蔚來汽車自駕功能

中國31歲企業家車禍身亡 使用蔚來汽車自駕功能
神學士已在喀布爾門外 領袖下令「不要進城」

神學士已在喀布爾門外 領袖下令「不要進城」
尼加拉瀑布觀光巴士翻車 57人輕重傷

尼加拉瀑布觀光巴士翻車 57人輕重傷
傳帶兩名親信離境 阿富汗總統流亡塔吉克

傳帶兩名親信離境 阿富汗總統流亡塔吉克