黃珊珊：現金就是最好的振興券

行政院去年發放振興三倍券，今年再推五倍券。圖為振興三倍券。（圖：行政院提供）

行政院「五倍券」政策急轉彎，台北市副市長黃珊珊昨天指出這是「五倍券的奇幻旅程」，短短一周政策討論變三、四次，好似雲霄飛車上下飄移，讓人摸不著頭緒；她還質疑行政院鬆口要直接發5000元券給人民，還是要花幾十億印券，是不是多此一舉？「現金不就是最好的振興券？可以直接轉到帳戶裡。」

黃珊珊指出，因中央政策一直不確定，北市府也很難決定紓困 與振興的方式，目前市府傾向紓困優先，振興視疫情 狀況，再提出各項以紓困為目的的振興方式。新北市長侯友宜表示，一旦定案，地方會跟進加碼，幫助辛苦的庶民經濟度過難關。

據台北中國時報報導，消基會昨公布網路問卷調查初步結果，有高達90.2％民眾贊成發放現金，認為五倍券浪費資源又不環保。消基會祕書長徐則鈺指出，民間怒喊：「都要餓死了還能存錢？」足見民意一面倒支持以現金取代振興券。

不少藍綠民代也反映，長輩有數位落差，很多人讓家人拿去兌券後就送給家人用，「沒直接感受到政府善意」，發現金「好用又有感」。

桃園觀光 夜市總幹事詹德男說，政府要便民就直接發現金；副總代表曾尚緯認為，去年三倍券使用麻煩，收、換之間容易出錯，也有攤商抱怨「沒有數位支付工具被年輕消費者嫌，但從收券到換券卻很困擾」，三倍券已經讓他們「三倍累」。