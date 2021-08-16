今朝上演大團結戲碼 綠營能補派系裂痕？

振興券政策大轉彎，行政院長蘇貞昌邀請民進黨 立委面對面溝通。執政黨內各派系立委在蘇院長「從善如流」朝全民免費領券後，都表達會參加會議，預估將上演「大團結」戲碼。不過，此事除凸顯蘇固然強勢，仍不得不順從民意，更暴露民進黨內部派系角力激烈。

今年本土疫情 爆發後，基層對紓困 不夠、疫苗不足，早就罵翻天；接著，行政院振興經濟又堅決不發現金，一開始就打算複製去年「三倍券」，強推「五倍券」，讓第一線民代在選區承受極大壓力。過程中，英系及正國會立委頻頻喊話，新潮流系、海派（湧言會）選擇靜觀其變，卻始終缺乏力挺政院的聲音，蘇院長的領導威信已不如以往。

「五倍券」政策急轉彎後，派系紛紛對蘇給予肯定，還有立委說是「轉了好彎」，正國會立委陳亭妃甚至說要當面感謝蘇，預計行政、立法協調會議，派系會暫時休兵，一團和氣。

蘇貞昌就任行政院長兩年多，強勢風格讓黨內派系隱忍多時，但蘇的輩分讓派系不敢輕舉妄動，也是蔡總統壓住派系「內亂」的最佳防火牆。然而，五倍券風波卻凸顯派系對蘇院長忍耐已到極限，就算蘇這次轉彎讓風波暫時平息，往後仍隨時可能藉由破口發洩長期累積的怒火。

黨內曾看好蘇可能任至2022地方選舉之後，如今，除了年底就有公投考驗，因疫情、紓困、振興等黨內摩擦產生的派系裂痕已經浮現，在團結戲碼上演過後，蘇貞昌除了外部挑戰，更有內憂。