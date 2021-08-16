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五倍券定案 立委爆版已做好 藍委質疑公開招標搞黑箱

台灣新聞組╱台北16日電
行政院「振興五倍券」政策大轉彎，將與民進黨立法院黨團討論最終版本。除了全民免收一千元外，由於已無「五倍」之實，有民進黨立委建議改名為「紓困振興券」，幫助小型店家。(記者蘇健忠／攝影)
行政院「振興五倍券」政策大轉彎，將與民進黨立法院黨團討論最終版本。除了全民免收一千元外，由於已無「五倍」之實，有民進黨立委建議改名為「紓困振興券」，幫助小型店家。(記者蘇健忠／攝影)

行政院「振興五倍券」政策大轉彎，今天將與民進黨立法院黨團討論最終版本。除了全民免收1000元(台幣，以下同)外，由於已無「五倍」之實，有民進黨立委建議改名為「紓困振興券」，並提議增加小面額，幫助小型店家；也有人建議加強發放振興券的配套措施。政院官員表示，相關政策會聽取黨團意見後，再做最後定案。

國民黨立委洪孟楷昨再質疑，行政院長蘇貞昌被爆料要強行推動五倍券，還向民進黨立委透露「版都做好了」，但去年發三倍券，印製都還需公開招標，今年到目前沒看到政府相關部門有類似招標文件，「難道連公開招標都要搞黑箱作業？」

據了解，在蘇貞昌政策轉彎後，民進黨內正國會及英系立委今天出席意願大增。民進黨立院黨團書記長羅致政說，原則上已取得一些共識，也很感謝行政院聽取黨籍立委意見。

目前振興券面額規畫三張1000元，兩張500元，五張200元。新系立委鍾佳濱建議可再增加小面額，例如將其中1000元變成十張100元，且限定四大行業（餐飲、零售、旅宿和藝文展演）可收小面額振興券，避免像去年三倍券都被大通路吃掉。

至於「五倍券」是否改名？鍾佳濱認為可改叫「紓困振興券」，因為不僅希望消費者拿5000花得開心，也希望受創的小店家賺到滿意。

英系立委王美惠指出，五倍券版型已做好，不需再改名浪費錢，後續要考慮到這次疫情衝擊的「艱苦人」，例如五倍券可搭配繳納學費，但大學以下的各級學校9月開學在即，有些家庭馬上面臨困難，若教育部能讓註冊時間延後，就能夠搭配10月振興券發行的時間，避免弱勢繳不出學費。

正國會立委陳亭妃也說，政府發振興券，店家再做加乘的行銷，同樣有加倍效果，因此「五倍券」不需改名。

不過民眾黨立委張其祿指出，若振興五倍券最終拿掉民眾1000元的配合款，便與馬政府時代的「消費券」無異，也完全失去倍數券或配合款補助方式的設計初衷，等於不會有「倍數」的效果。

民進黨 紓困 教育部

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