國民黨黨魁選舉 台中紅黑派挺江啟臣 顏清標家族也現身

國民黨主席江啟臣（右）15日應邀參加台中市黨代表聚餐，彰化縣前縣長卓伯源（左二）也出席，與江碰拳打招呼。（圖：聯合報讀者提供）

國民黨 主席選舉肉搏戰，前主席朱立倫日前直搗爭取連任的江啟臣 故鄉台中，拔樁意味濃厚；台中市議會議長張清照丶副議長顏莉敏昨聯名舉辦國民黨黨代表餐敘，紅黑派重量級人物都現身，且只邀江啟臣到場，被解讀地方紅黑派系「挺江」大會，而顏莉敏也是顏寬恒的妹妹，呼應「顏家挺江」的說法。

本報系聯合報報導，有意參選黨主席的彰化縣前縣長卓伯源隨後也趕往這場餐會，再次強調「絕不會參選2024總統以及立委」。

台中市是江啟臣的故鄉，正副議長昨晚辦這場餐會，大有挺江意味，前台中縣議長丶市黨部主委林敏霖受邀出席説「台中不能輸」、「台中人要挺台中人」；紅派大老張清堂也表示，江啟臣是台中子弟，有能力帶領國民黨走出新氣象，讓國民黨改革重新贏回民心。

國民黨主席選舉今、明登記，9月25日投票 ，前主席朱立倫今天打頭陣，將由20位青年陪同登記，展現國民黨年輕化的氣息；現任主席江啟臣明天將由台中市前市長胡志強、前立委顏寬恒、立院黨團書記長陳玉珍與青年軍陪同，並公布青年發言人團隊，主打世代交替、青年當家。

已領表的彰化縣前縣長卓伯源陣營表示，他們不用傳統陪同登記方式，將會用創新方式呈現「換新」的一貫主張。

朱立倫近日到各地方拜會，因有立委傅崐萁、前立委李全教陪同，被認為偏重派系色彩；朱今天登記，改打青年牌，由辦公室發言人凌濤帶領青年幕僚及素人青年，包含曾參與朱立倫座談與任教過的學生皆會陪同。

江啟臣找了過去多次支持和幫他站台的胡志強，以及一路相挺的顏寬恒陪同，代表台中在地的支持，並破除顏「跳船」傳言。國民黨文傳會副主委鄭照新將請假輔選，並擔任江的發言人團負責人。

外界傳出大老「勸退」江啟臣，勸江「華麗轉身」。江啟臣説，勸退是傳統的宮廷手法，國民黨需要一個良性及正面的競爭，他要落實黨內民主，由黨員來做主。

去年8月15日，國民黨輸掉高雄市長補選，昨天剛好滿一年。江啟臣昨表示，當時他說「國民黨跌倒就坐在地上哭鬧的傳統，要立刻起身前進」，這一年來，國民黨共同完成了眾多艱鉅挑戰，推動公投正奠定了反攻的灘頭堡，「這一任的工作是先頂住挑戰、調養生息，下一任將是全面反攻」。