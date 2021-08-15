藍最強領導人？江啟臣:溫和為免裂解 朱立倫:能扛壓力制衡綠

國民黨主席江啟臣（右）認為他的溫和領導，確實能避免黨內裂解，前主席朱立倫（左）則強調黨主席要能扛得住黨內壓力。（本報系資料照片）

國民黨 主席選戰，誰才是最強領導人？國民黨主席江啟臣 表示，他在黨需要的時候站出來承擔，上任後的溫和領導，是為了避免黨內裂解；前主席朱立倫說，國民黨需要更有效的領導才能制衡民進黨，扛得住壓力才是領導力；彰化縣前縣長卓伯源表示，這場主席選舉是「新三國演義」，相比朱與江，他雖是最弱的蜀國，卻是打贏赤壁之戰關鍵。

朱、江的領導風格，都有被外界質疑之處。江啟臣表示，有些黨員覺得他「溫和，不夠強硬」，但領導力不是看作風強不強硬、說話嗆不嗆，而是要看能否在需要的時候站出來承擔，並在客觀條件下創造績效。去年國民黨最低潮時，他站出來承擔，勾勒改革的藍圖方向，一年多內挺過罷免、補選的衝擊，打響反萊豬戰場，更讓國民黨支持度翻倍，就是領導力的展現。

江啟臣說，身為「補選主席」，他沒有提名 權也沒有黨產資源，現實上也不具備強勢領導的政治條件，溫和領導確實成功避免國民黨的裂解，並讓政黨支持度大幅攀升。不過，因應不同局勢，需要採取不同領導策略，下任黨主席要帶兵打仗，並有布局明年與2024大選提名的空間，若能受到黨員繼續委託，他將因應新局勢，採取更強化效能的領導策略。

朱立倫表示，民進黨一黨獨大、腐敗又無能，已深深傷害中華民國的民主自由與百姓生活，國民黨需要更有效的領導，才能制衡民進黨，團結十四個地方縣市首長、各級民代並肩作戰，而不是各自為政，分散監督力道。國民黨要團結所有力量，以勝選為唯一目標，作為黨主席，他一定無私無我，替國民黨找到最強候選人。

朱立倫說，他過去擔任黨主席時，同樣重視政黨的多元性與改革力道，以當時的不分區提名來說，儘管存在不小的黨內壓力，但他扛住壓力，努力溝通協調，最後提名兼顧專業與政治考量的名單，也幫國民黨加入了許多新血，直到現在都是國民黨重要支柱，這就是領導力的展現。

卓伯源表示，朱立倫與江啟臣都當過黨主席，成績卻不一定能經得起檢驗，否則他也不必出來參選，走老的道路不會到目的地，他就是新選項。國民黨參選人張亞中說，兩岸關係是台灣所有政策重中之重，希望所有參選人能認真處理，別自欺欺人、貽笑大方。