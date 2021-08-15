國民黨主席之爭 江啟臣、朱立倫「陸戰打到空戰」

朱參拜 較勁意味濃 國民黨主席江啟臣日前才前往三重先嗇宮參拜，前主席朱立倫14日也跟進，被視為雙方較勁意味十足。（記者江婉儀／攝影）

國民黨 主席選戰短兵相接，前主席朱立倫預計明天登記參選，登記前將走完全島一圈，18日後開始第二波行程，並加強對執政監督及未來願景論述；現任主席江啟臣 預計17日登記參選後將請假投入選戰，18日全面啟動全台走訪基層、議題論述及網路戰。

朱江對決白熱化，台中是江啟臣故鄉，成為兩人兵家必爭之地。朱立倫8月7日已提前與台中市黨代表餐敘，當時過半數黨代表出席；江啟臣今將回防台中，出席由台中市議長張照堂邀集的台中市黨代表聯誼會聚會，17日登記參選時則由台中市前市長胡志強陪同。

此外，江啟臣前天剛拜會桃園退伍軍人團體，被視為直搗朱立倫大本營；朱立倫昨天則出席在先嗇宮舉辦的新北市宗教祈福大會，由於先嗇宮董事長是國民黨現任秘書長李乾龍，朱、江一來一往，較勁意味十足。

朱立倫表示，先嗇宮是他過去擔任新北市長八年必來的廟，李乾龍是他的老同事、老朋友，外界不必見縫插針；李乾龍接下來要代理黨務，一定嚴守黨務中立，這是黨的規範，也要做給民進黨看。朱也說，江啟臣去地方跟大家座談，也了解地方、關心最基層的事情。

朱立倫昨也南下拜會嘉義市長黃敏惠，朱說，民進黨疫苗政策蠻橫無理，這幾天又要強迫民眾打高端，民進黨底下還有許多網軍，出征、汙衊不同意見的人，國民黨要強力反擊，也要代表人民監督政府。

江啟臣昨則參加台北市黨部公投 宣講座談，這是防疫降級台北市黨部首度舉辦的公投內部宣講，一整天計有六場，江啟臣全程參與，因為公投議題仍是江的主戰場。

朱、江一路從陸戰打到空戰，江啟臣昨晚也以視訊參加國民黨青年部高屏青年願景營，與高雄市議員邱于軒、屏東縣議員黃明賢、黨代表李明璇等青年線上對談，未來擬成立「青年智庫」，彙集青年想法。

外傳「原來是西瓜」粉專是國民黨中央用來打選戰。朱立倫昨說，國民黨是泱泱大黨，他呼籲正面選舉，不要內鬥、暗箭亂飛，他相信李乾龍不會讓砲口對內的事發生。李乾龍說，江啟臣很老實，不會做這種事。

昨天是空軍節，江啟臣在臉書貼文，雖台灣近期受疫情影響，空中戰士們依舊恪遵職守，讓百姓得以繼續安心生活；雖然他無法隨空中勇者們衝上青天、衛戍空域，但他是空軍最堅實後盾。朱立倫也透過臉書表示，八一四除是空軍節，也是國際慰安婦紀念日，這段悲慘歷史不但要重視，還要為慰安婦本人與家屬爭取公道，不管跟日本關係如何，這是人權問題，也是歷史真相大是大非，否則慰安婦「生不得安撫，死不得安息」。