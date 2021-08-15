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沒疫苗、沒紓困、工作難 郭正亮：年輕人失望跑去民眾黨

台灣新聞組╱台北15日電
前民進黨立委郭正亮說年輕人已經對民進黨失望，有些人就跑去民眾黨了。(本報資料照片)
前民進黨立委郭正亮說年輕人已經對民進黨失望，有些人就跑去民眾黨了。(本報資料照片)

新冠疫情衝擊經濟，政府紓困、疫苗等政策備受檢視。國民黨台北市議員徐巧芯指出，當初選舉時30至39歲的年輕人最支持總統蔡英文，但現在卻反而對她最不滿；前民進黨立委郭正亮也說，這群人紓困沒有、疫苗等不到，畢業又不好找工作，「確實有些人就跑到民眾黨去了」。

徐巧芯上TVBS節目「新聞大白話」中提到，年輕人本來在選舉時最支持蔡英文，但現在這群還沒被列入接種範圍的30-39歲年輕人卻對她最不滿，因為打疫苗按年齡順序從上往下打，但BNT疫苗來後是從下往上打，被夾在中間、非打高端疫苗不可的就是這群年輕人，除非有特殊身分，不然打疫苗根本遙遙無期。

徐巧芯說，這閣族群叫做「太陽花世代」，他們從太陽花開始就非常支持蔡英文、支持民進黨，反服貿、反中都跟著一起反，但這些人當兵有他們的事，教召也是優先找他們回來當，一例一休以為能拿福利也沒有，現在連打疫苗都成了蔡英文心裡最軟的一塊，被放在最後面。

徐巧芯直言，這群人覺得政府對他們一點都不公平，他們支持蔡英文十幾年，結果最後打疫苗被放在最後，民調上這些人對蔡英文的支持度也下滑非常多。

郭正亮也在節目中指出，這個現象很明顯，這些人紓困沒有、疫苗等不到，畢業又不好找工作，有些人就跑到民眾黨去了，這些人生活確實變辛苦了，這兩年畢業的也不好找工作，30至40歲這一批人也可能剛好是有個小家庭，是最辛苦的人，有小孩支出也比較大，最後就成了動輒得咎。

高端疫苗 蔡英文 紓困

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