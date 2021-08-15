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Delta太恐怖？全美100萬人周六衝去打疫苗

高端保護力成謎 江啟臣：蔡英文製造「防疫破口」

記者周志豪／台北15日電
國民黨主席江啟臣批評民進黨政府強推資訊不明的高端疫苗，蔡英文總統是在製造「防疫破口」。(本報資料照片)
國民黨主席江啟臣批評民進黨政府強推資訊不明的高端疫苗，蔡英文總統是在製造「防疫破口」。(本報資料照片)

蔡英文總統日前宣稱「資訊越透明、防疫越有效」，但國民黨主席江啟臣昨天表示，他向衛福部索取採購疫苗的「簽約時程」、「疫苗數量與價格」、「保護效力」與「副作用」資料，回覆仍獨缺國產高端疫苗對各年齡層「保護力評估」與「副作用」。

江啟臣批評，民進黨政府到底有多怕把「高端疫苗」資訊公開？強推如此資訊不明的疫苗，蔡總統是在製造「防疫破口」？高端將正式供民眾預約、施打，現在喊停還不晚，呼籲蔡政府再三思，不要拿民眾當白老鼠。

由鴻海創辦人郭台銘與台積電購捐的1000萬劑BNT疫苗，可望9月抵台，疾管署8月4日起也將BNT疫苗接種年齡調整為12歲以上。但江啟臣表示，衛福部對青年學子疫苗施打仍未規畫，BNT疫苗到貨後施打恐又一團亂。

江啟臣提到，近日他去函中央流行疫情指揮中心詢問12至18歲民眾的疫苗施打計畫，指揮中心竟僅輕描淡寫回覆，「視台灣疫情狀況、疫苗取得數量及適用對象等滾動調整，提請ACIP討論調整接種年齡之可行性。」

江啟臣質疑，當蔡政府為已取得1000萬劑BNT疫苗沾沾自喜時，是否曾想過這是多少民眾的生命代價所換來，又是多少商家、店鋪、勞工生計全無的代價？

高端疫苗 江啟臣 疫情

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