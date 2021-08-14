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「底層飯都沒得吃」…柯文哲批中央振興不切實際

台灣新聞組／台北14日電
台北市長柯文哲（右）批中央振興政策不切實際。圖為柯日前帶著夫人陳佩琪（左）到環南市場採買。（記者葉信菉／攝影）
台北市長柯文哲（右）批中央振興政策不切實際。圖為柯日前帶著夫人陳佩琪（左）到環南市場採買。（記者葉信菉／攝影）

行政院原本推1000換5000元振興「五倍券」，質疑聲浪四起，政院昨晚政策急轉彎，拍板民眾無須負擔1000元，看似順應民意，但多數民眾仍期盼「發放現金最實在」，攤商直言，小吃店通常是小額付款，振興券不找零用起來不方便。

台北市長柯文哲表示，領薪水不知道每天賺錢打工的辛苦，今年5月疫情爆發後，讓很多要開店才有收入的人完全沒收入，今年向北市社會局申請急難救助的件數，比去年增加了13倍，共3萬9637件，與上半年相比月平均240件，疫情爆發後數量多了165倍，單月總金額高達1.6億元。柯文哲表示，振興券的問題在於，這些底層的人要紓困還是振興？如果連飯都沒得吃，現在是振興的時間嗎？

上班族陳小姐納悶表示，政府為何不直接發現金就好？若又像去年發三倍券，不僅浪費時間等印刷，還要去郵局或便利商店領取，花很多時間排隊，就算去菜市場或小店家也不一定會收，現在很多店家都倒閉，政府再拖下去經濟只會更慘。

潘先生批評，官員坐辦公室太久，不知民間疾苦，「振興券是好事卻不實際」，振興券只在振興精品百貨業，無法實際幫助小攤商業者，小吃店多屬小額付款，用振興券無法找零，民眾寧願去百貨商店街等餐廳使用，完全照顧不到攤商，最好還是發放現金。

陳姓上班族也指出，今年經濟問題比去年更嚴重，政府給現金才可立即刺激消費，若擔心會被存起來根本是假議題，民眾連學費生活費都不夠了，台灣發五千元現金與國外相比簡直太少，「生吃都不夠，更別提存起來」。

林姓早餐店業者表示，五倍券對小本生意太不方便，已預料不太會有人拿五倍券買早餐，就算拿券消費是否能找零也很困擾。

疫情 柯文哲 台灣

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