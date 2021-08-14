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5倍券急轉彎 國民黨追打：蘇貞昌慘遭英系打臉

台灣新聞組／台北14日電
振興五倍券政策大轉彎，在民意壓力下，行政院長蘇貞昌14日拍板，民眾換購五倍券不用再自付1000元。（記者胡經周／攝影）
振興五倍券政策大轉彎，在民意壓力下，行政院長蘇貞昌14日拍板，民眾換購五倍券不用再自付1000元。（記者胡經周／攝影）

「五倍券」政策恐大轉彎，民眾不用再掏1000元換五倍券，六都多表示樂觀其成。國民黨文傳會副主委鄭照新表示，行政院五倍券政策，連執政黨委員意見都四分五裂，決策轉彎，就是民進黨內英系打臉蘇系結果。

鄭照新表示，對振興券表態看法的民進黨立委中，主張發現金的甚至比主張領券還多，可見行政院直接發現金是最實際的方法，新台幣就是最佳紓困券。

台北市政府發言人陳智菡指出，昨下午才聽到中央要為900多萬勞工出1000元，誰知道傍晚政策就大轉彎，可見中央整體紓困政策有多混亂，地方政府根本無所適從。新北市府盼中央盡早定案，以便研擬配套。

桃園市長鄭文燦說，若因1000元現金兌換，帶來不方便、不公平的爭議，反會模糊五倍振興券的價值，也易衍生差別待遇的民怨。

台中市政府表示，只要能有振興作用，減少民眾負擔與困擾，相信民眾都會樂觀看待。

開地方政府第一槍，要求放寬免付1000元對象的台南市長黃偉哲說，今年台灣經濟比去年冷，尤其內銷市場仍在消退中，要趕緊救消費，感謝行政院洞察民意，從善如流。

昨下午媒體問高雄市長陳其邁是否支持免付1000元，他沒回答，晚間才透過新聞稿表達對政院新政策「樂觀其成」立場，高雄市府會配合並加碼高雄券，擴大效益。

全國商總主席、鄉林集團董事長賴正鎰指出，五倍券不用再支付1000元，符合多數民眾期待，也讓低收入所得家庭，不用再煩惱去哪裡籌1000元。他說，政府規畫的五倍券可以「早點發」，若在九月就發放的話，更可刺激消費。

六福集團資深經理黃馨儀說，五倍券不用再支付1000元當然是好事，但去年三倍券不能用在買餐飲住宿票券及在電商上消費，希望今年能研議鬆綁配套措施。

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