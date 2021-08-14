新聞眼／振興券秒變消費券 蘇院長的堅持淪兒戲

「五倍券」政策急轉彎，行政院院長蘇貞昌堅持的「全民參與」淪為兒戲。（圖：台北市攝影記者聯誼會提供）

行政院昨晚還是扛不住壓力，「五倍券」政策大轉彎，在黨內各派系立委要求，尤其是英系立委昨天集體發文呼籲別讓民眾拿1000元（台幣，下同）換5000元，彷彿最後通牒，政院一方面受不住各界對五倍券政策的質疑，遭內外夾殺，一方面必須得到總統的背書，行政院長蘇貞昌終於鬆口，換取五倍券的1000元，可由中央吸收負擔。

行政院發言人羅秉成日前才信誓旦旦地說，五倍券的好處就在於民眾拿1000元來換，有全民參與感，大家共同活絡、振興經濟。彷彿「全民參與感」是振興券當中不可或缺的要素，現在說變就變，宛如兒戲；如今，換取五倍券的1000元擬由政府負擔，振興券陡然變消費券，五倍都不五倍了，還能叫五倍券嗎？那蔡政府去年堅持要1000元換「三倍券」的意義何在？當初打死不發消費券的意義又何在？

政府解釋政策轉換的邏輯是，由於不必負擔1000元的中低收入 家庭等八大類弱勢族群，再加上今年紓困 4.0領取政府現金紓困的民眾、產業，估計將超過1000萬人，若讓他們統統不必付1000元來換，近台灣 人口的一半，可能造成大家的比較心理。若照此標準，請問已有900萬人可領現金紓困，難道社會中就沒有比較心理？何時政府如此關心民眾的心理狀態？

行政院又說，若要預先發放1000元給1000萬人換券，其程序繁瑣龐雜，行政成本極高，政策轉彎看來是省錢之舉。試問，原來規畫預發1000元給900萬人，行政成本高不高？若要降低成本，是不是乾脆現金入帳最便宜？

其實，行政院自從宣布要推出五倍券以來，各界批評不斷，追根究柢是政院一直沒搞懂，此次振興券的任務不只是振興，也有紓困。

行政院總認為，他們已經推出紓困4.0，紓困措施已然功德圓滿，接下來延續去年三倍券的方案來振興，勢必能再獲好評，但去年整體來說，台灣防疫得當，僅特定產業受傷，多數民眾的生活並未受到影響，今年疫情則已警戒數月，民眾不管在心情上、生計上，甚至在看不到的機會成本上都受創，他們期待被政府看見、向他們伸出援手。

在此情況之下，政府只願發振興券而不是給現金，所帶來的限制，已讓人感到不舒服，若要再要求民眾拿1000元換五倍券，實有畫蛇添足之嫌。行政院這次政策轉彎，預料轉得心不甘情不願，不管最後結果能否讓蘇貞昌再「接地氣」，此次政策轉彎的血淋淋教訓是，政黨政權、個人仕途與民眾的生計相較，永遠微不足道，更證明民意不可逆。