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遍地烽火逼蔡英文出手 蘇貞昌「被迫」五倍券急轉彎

台灣新聞組／台北14日電
行政院長蘇貞昌（左）「五倍券」政策招致遍地烽火，逼得蔡英文總統（右）出手。（本報資料照片）
行政院長蘇貞昌（左）「五倍券」政策招致遍地烽火，逼得蔡英文總統（右）出手。（本報資料照片）

振興「五倍券」政策急轉彎！行政院堅持民眾要先付1000元（台幣，下同）才能領取五倍券，導致民意大反彈，連民進黨內也烽煙四起，蔡英文總統昨天下午出面協調後，迫使行政院決策大轉彎。行政院長蘇貞昌昨天開會討論後表示，可評估民眾免付1000元，改由中央政府吸收，將於下周一聽取執政黨立委意見後定案。

行政院原本堅持要民眾自費1000元的五倍券，昨晚變成全民免費領券。政策之所以上演大轉彎，背後原因除了民調數字不挺、黨內烽火遍地外，蔡英文總統昨天下午親自召集主要為英系、正國會的派系代表，與相關政策官員和少數執政縣市首長在官邸內討論，親自拍板民眾免費領券，更成了政策轉向的關鍵。

正國會先開火 英系再補刀

綠營人士表示，近來疫情有漸趨穩定趨勢，蔡總統民調也有回升跡象，但行政院長蘇貞昌卻仍深陷不滿意大於滿意的泥淖中，對於近來時時刻刻處在閣揆保衛戰的蘇內閣而言，已有相當程度壓力。五倍券議題的內部民調更顯示，民眾一面倒地希望不要自付1000元，立委們回覆的訊息也指出，民眾寧可只發4000元振興券，也不想在疫情受創之時自掏腰包。

但在蘇貞昌不願意循馬英九消費券模式的個人堅持及心魔下，政院仍逆風推出五倍券方案，讓該政策一推出就形同走鋼索。民進黨內反彈在這兩天達到高點。行政院前天找黨團幹部開會完，雖釋出擴大不用自費1000元適用範圍，但僅「微讓步」作法已無法抵擋遍地開花的各派系圍攻。除了早就主張免費領券的正國會，原本尚抑制砲火的英系也攤牌發出聯合聲明，連綠色友誼系統綠委何志偉、湧言會王定宇，綠委高嘉瑜都不挺自付1000元，甚至和蘇系友好的新潮流部分綠委也紛紛倒戈。

有民進黨立委形容，昨晚政策調整前，綠委與政院間的溝通群組討論之熱烈，是近期之最。且昨晚部分派系進一步釋出訊息指出，若政院堅持己見，16日全體綠委與行政院討論五倍券的會議，恐會有不少人「剛好有行程」缺席，拒絕被摸頭。連蔡總統都在關鍵時刻親自出手，形同對蘇內閣投下不信任票，多重黨內壓力下，終迫使行政院讓步。

民調 民進黨 疫情

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