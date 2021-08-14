藍黨魁選舉「關注一個人」 韓國瑜最後一刻未領表

國民黨主席江啟臣（右五）昨天與桃園退伍軍人團體座談。(聯合報讀者提供)

國民黨 主席選舉昨天領表截止，擬參選人江啟臣 、朱立倫、卓伯源、張亞中皆完成領表，下周一、二辦理登記。據了解，除了檯面上四人，黨內在領表截止前都在「關注一個人」，直到最後一刻確定高雄市前市長韓國瑜未領表才放下心中大石，黨主席選舉不再橫生變數。

據指出，從去年底開始，黨內各方勢力勸進韓國瑜的動作就沒有停過，韓曾敦請中廣董事長趙少康出馬參選，但趙最後無法參選，加上疫情以來黨的聲勢並未改善，韓一度曾動念參選，最後卻因多數藍營首長不支持，才決定不參選，韓家軍及支持者將成為其他參選者積極爭取的對象。

國民黨主席選舉起跑，江啟臣昨低調前往桃園，並與退伍軍人團體座談，直搗朱立倫大本營；江啟臣說，這屆黨主席選舉很吃虧，因為很多人都說他最年輕，事實上，新進黨員中十人有三至四人低於40歲才是正常政黨，如今民進黨已經把年輕人洗腦，只要聽到國民黨三個字就反感。

江啟臣說，過去說「國民黨不倒，台灣 不會好」，但今日已變成「國民黨不好，台灣不會好」；過去武裝革命推翻政府，現在已是民主社會，呼籲大家用選票革命，推動政黨輪替。

國民黨前主席朱立倫（前排左三）昨天到台南市拜訪國民黨中常委陳宗興，並與基層黨員座談。(高思博服務處提供)

朱立倫則南下拜訪台南市議會國民黨團，與會人士轉述，朱稱若當選黨主席，會結合台商向上海復星公司購買疫苗，解決疫苗不足問題。

朱立倫前天已前往台南，全程由台南市前議長李全教、國民黨中常委高思博等人陪同，低調拜訪地方人士，朱立倫昨在台南表示，行程未公開，就是深根基層、勤跑基層，讓基層黨員更有信心。

相對於朱、江轉趨低調，卓伯源昨再質疑朱選黨主席是為選總統，要朱承諾不選2024總統，並對2016年違背不選總統誓言道歉，否則「換柱事件」重演，未來總統黨內初選恐又球員兼裁判；若他當選黨主席，2024不選總統和立委，會專職當抬轎者、整合者與造王者。

卓伯源表示，朱與江都有帶領黨經驗，但經驗並非都正面，否則大家一定會繼續禮讓，他也不必出來參選；朱說江做的不好，但朱2016選總統票數如何？

對於卓伯源的批評，朱陣營沒有回應。