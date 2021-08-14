觀察站／強勢vs.低調 朱立倫、江啟臣不對稱選戰

國民黨 主席領表截止，在確認沒有「韓流」變數後，「朱江對決」從空戰砲轟變潛水較勁，戰場更擴大。

現任主席江啟臣 有主場優勢，但朱有備而來且一開始就取得上風，朱大動作親訪各縣市，不管行程公不公開，已有席捲之勢；江下周二請假後才會有正式競選行程，但一強勢、一低調相較下，兩人第一波交手儼然出現「不對稱選戰」氛圍。

江過去一年處理黨務未完全上手，能力、經驗受質疑，但年初的還我公投 、反萊豬公投，讓江重新站上黨主席的高度，若能照原先期程改選，黨主席選舉綁公投，從黨務改革、世代承擔到帶領國民黨成功制衡民進黨執政，江的主席連任之路是看好的。但疫情的爆發，打亂布局。黨中央雖然天天開記者會，但並未創造議題，也沒有打出民進黨執政的破口，聲量還不如鴻海創辦人郭台銘。

朱參選宣言直批江表現令黨內不滿意，與江幾乎是直球對決。朱宣布參選後就從桃園出發展開各縣市競選行程，從桃園、新竹、苗栗、南投到台南，不管行程公不公開，至少站上檯面的地方要角多數已在朱這邊。

朱立倫一改宣布參選時的炮聲隆隆，近日行程轉趨低調。江啟臣接連與黨內大老公開合體，但拜訪基層也都選擇不公開。雙方幕僚皆表示，拜訪基層是要爭取支持，不是刻意造成比較，或是因訊息傳出造成被拜訪者困擾，所以私下拜訪行程當然以不公開為原則。

不過，面對朱的強勢挑戰，江不能和朱正面打，也不能照著對手的步調打，必須走出新世代的新風格，在論述、議題、作風上另闢戰場，再結合基層組織，才能在最後與朱一較高下。