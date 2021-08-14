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800條人命教訓 侯友宜：台灣禁不起二次蹂躪

台灣新聞組╱綜合14日電
新北市長侯友宜13日表示，這次疫情走了800多個國人，這血淋淋的教訓永遠要記得，台灣禁不起第二次蹂躪。(記者江婉儀／攝影)
新北市長侯友宜13日表示，這次疫情走了800多個國人，這血淋淋的教訓永遠要記得，台灣禁不起第二次蹂躪。(記者江婉儀／攝影)

疫情指揮中心指揮官陳時中前天說「3+11」不是防疫破口，引發各方質疑甩鍋，新北市長侯友宜昨表示，台灣是海島型國家，因沒有做好阻絕於境外產生破口，才會讓疫情大幅肆虐。這次疫情走了800多個人，這血淋淋的教訓永遠要記得，台灣禁不起第二次蹂躪，只有面對問題、檢討問題，才可以解決後續挑戰。

本報系聯合報報導，台北市長柯文哲說，之前陳時中立法院說「3+11他負責」，如今才知道「他為什麼會說他負責，因為他看起來是不用負責。」柯文哲說，老百姓更想知道下一步怎麼處理。

國民黨團總召費鴻泰表示，政務官要勇於負責，做錯了承認、檢討，不能卸責，陳時中拍板3+11決策錯誤，又說不是破口，那5月中疫情大爆發破口是什麼？民眾黨立委賴香伶也說，陳時中不該自行定義「3+11」不是破口，「對於需要嚴謹論證的事件，作為指揮官，他的回應令人大失所望，更有轉移焦點的嫌疑」。

中國時報報導，看似有憑有據的說詞，卻又引來更多質疑。國民黨前主席朱立倫就提醒大家，千萬不能輕輕放過陳時中的話，因為民進黨的治國哲學是：「謊言說一千遍就是真理！」若3+11不是破口，什麼才是這波造成台灣800多人死亡、經濟被封鎖3個月的元凶？陳時中根本是幫自己開脫。

新北市副市長劉和然則直言，「病毒絕對不會從土裡長出來，也不要從天上掉下來。」指揮官的發言，以後要讓民眾如何信任？

北市議員王鴻薇說，陳時中打死不認3+11政策錯誤，完全是為了洗白未來選舉的包袱，如果真像陳時中所稱3+11不是社區破口，那麼萬華、獅子王的Alpha病毒是從天而降嗎？

前立委孫大千表示，若3+11不是破口，那陳時中為何要宣示負起全部的責任？第一波本土疫情的破口究竟在哪？病毒是從外太空掉下來的？民進黨立委范雲為何躲83天不敢出面？民進黨為何要這麼害怕調查真相？

陳時中 疫情 台灣

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