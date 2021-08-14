新聞眼／陳時中說法反覆 難脫政治責任

台灣 5月出現本土疫情 ，機組員「3+11」管制措施被指為社區感染破口，如今指揮中心卻將疫情記者會成為「3+11澄清大會」，強調華航諾富特員工染疫屬群聚事件，而非社會破口。

但是「3+11」之所以和「破口」畫上等號，最先卻是由指揮中心自己公布。

4月中旬爆發華航機師群聚事件，機師間難以找到實際連結，後續發現與諾富特飯店有關，華航諾富特群聚事件一路延燒到5月中旬，當時各路專家都質疑台灣早有「隱形傳播鏈」，確診黑數讓台灣疫情悶燒，但指揮中心卻未及時面對與承認。

5月11日，指揮中心一口氣公布多個不明感染源案例，台灣自外於全球的平行時空即將被打破，三大不明感染源讓社會人心惶惶，包括宜蘭遊藝場、蘆洲獅子會與萬華阿公店群聚事件，但指揮中心於5月13日陸續公布病毒基因定序，確認三處群聚與華航諾富特群聚，皆檢出英國變異株。

指揮官陳時中當時說，「鬆一口氣」，並表示「升三級的機率變小了」；之後包含指揮中心發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞皆曾說過，社區不明感染源與華航諾富特事件有關。

當時言之鑿鑿，如今卻說兩者沒有關聯，也難怪如今民眾紛紛炸鍋，無法接受。

更可議的是，就在陳時中強調「3+11」非防疫 破口隔天，被指促成該決策的關鍵人物、民進黨立委范雲公開附和稱，指揮官已經清楚地說不是破口，她支持指揮中心。原本該負責的官員與執政黨民代就這樣推託卸責。

如果「3+11」並非疫情破口，5月中以來席捲台灣的社區感染，到底怎麼發生？全民都想知道答案。

疫調與病毒基因定序應是及時追出感染源，阻斷傳播及訂定防疫策略的依據，不該是逃避責任或掩蓋防疫不力的手段。「3+11」是不是疫情破口，事涉防疫專業，但也有政治責任。