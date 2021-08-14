藍營指陳建仁曾指3+11破口 大罵陳時中「沒風骨的懦夫」

面對各方質疑，指揮官陳時中13日在記者會上拿出四張圖卡，為「3+11」政策辯護。(取材自udnTV直播)

台灣 帛琉旅遊泡泡今天重啟，外界憂心「5+9」的檢疫措施過於鬆散，意外引發「3+11」是否為社區感染破口的爭議。指揮中心昨天再度大動作澄清，指揮官陳時中 以4張圖卡還原「3+11」決策過程，強調經3個月疫調，機組員與諾富特群聚是兩個事件，跟後續本土疫情 沒有關聯，不過國民黨文傳會副主委黃子哲表示，前副總統陳建仁都曾認證該決策「很容易產生破口」，陳時中還想躲？

但國政基金會永續發展組召集人陳宜民昨天指出，是不是破口，不是指揮中心說了算；細數本土案例發生次序，多位確診者為機組人員，加上諾富特旅館群聚，連外包水電工也感染，考量地緣因素，有民眾至蘆洲用餐，又牽涉獅子會聚會、到萬華茶室續攤等，「3+11」很可能是破口，建議分析基因序列釐清。

前國健署長邱淑媞則分析，「3+11」並非唯一破口，決策違反科學數據，縮短機組員檢疫時間是第一破口；諾富特飯店管理不佳，中央、地方及民航局互推責任，屬第二破口；台灣檢驗系統瓦解，因篩檢費太貴，甚至強調要有TOCC才篩檢，導致無法及時抓出傳播鏈，是第3破口，質疑關關失守，釀成800多條人命。

黃子哲表示，從染疫事件時間序來看，4月中實施3+11放寬檢疫政策後，4月下旬就爆發華航防疫旅館諾富特群聚事件，再進一步擴大到萬華茶室群聚、宜蘭遊藝場、蘆洲獅子會，最後才全面引爆本土疫情。

黃子哲也提到，再從病毒定序結果來看，5月15日中央流行疫情指揮中心就坦承，華航機師、諾富特確診案例與新北市蘆洲、宜蘭遊藝場、萬華茶藝館都是同一序列病毒株，有彼此的關聯性，因此可以看成是英國變異株的整體事件。

黃子哲說，這也就是為什麼各大外媒，對台灣疫情失控，都把矛頭指向3+11原因；再加上3+11決策過程混沌不明，會議記錄消失無蹤，疫情迄今已奪走超過800多條人命，陳時中竟還說3+11不是破口，敢做不敢當，像個沒風骨的懦夫。

黃子哲表示，陳建仁6月受訪時也曾表示，檢疫措施放寬為3+11確實需要檢討，該政策若無相關配套「很容易產生破口」；連自家人陳建仁都認證3＋11是罪魁禍首，陳時中還想用硬拗來洗白自己、卸責，有沒有想過陳建仁感受？

陳時中不認「3+11」是疫情破口，強調只是群聚事件，也並無影響到社區。網友譏諷，「萬華有任意門啦」「萬華社區天降英國變種群聚感染」、「看來破口是萬華蟲洞，台北市你吞了吧」、「台灣總算擁有蟲洞的技術能力了」、「萬華跟英國間有傳送門是毫無疑問」。

也有人認為鬼月到了，官員鬼話連篇，「鬼月到了，難怪盡講這些鬼話」、「沒有影響到社區，請問過去這3個月我到底經歷了什麼」、「因為官員家裡沒死人」、「萬華人覺得X」。