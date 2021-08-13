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黑白集／文青話術不靈了…小英形象工程垮下來

黑白集
蔡英文總統日前到災損最嚴重的雲林縣勘災，了解花生腐爛受災情況，並隔空回應媒體採訪。（記者蔡維斌／攝影）
蔡英文總統日前到災損最嚴重的雲林縣勘災，了解花生腐爛受災情況，並隔空回應媒體採訪。（記者蔡維斌／攝影）

蔡總統下鄉勘災，傳出不開放採訪而遭訾議。府方反擊是假新聞，並引述聯合新聞網影音報導為證，強調總統有接受提問。但府方發布的總統行程通告，的確敘明「現場不開放採訪」；影音報導也提到，很多媒體早在現場守候，總統府只好臨時規畫媒體區簡報後，讓媒體在30公尺外拍攝，記者隔空高喊問話，意外獲得總統回答。

勘災是政治人物表現關心民眾的最佳舞台，當然錦衣不可夜行，媒體報導多多益善。顯然總統希望社會知道自己下鄉關心災情，也不反對媒體遠處跟拍，但與民眾近距離互動狀況，就得先由府方篩選，才得以官方新聞稿統一對外發布。

蔡英文高度倚賴讀稿機不難看出，她是歷來最重視形象工程和「畫面美觀」的總統。若面對開放美豬等不討好的議題，就閃避提問，念完講稿便結束記者會。雖會被批逃避，但比不慎失言或遭反駁嗆聲，畫面在媒體與社群反覆滾雪球，殺傷力可控多了。

但小英的形象工程早就垮下來了。就像總統指示軍機迎接奧運選手返國，其實是三年前亞運的舊哏，為何這次遭到不少噓聲？問題當然不在選手或空軍，而是「起風了」，氛圍改變，民眾苦無疫苗，地區飽嘗水患、農民慘遭災損，社會對蔡英文的形象包裝和文青話術，已經累計了太多的厭煩。

蔡英文 社群 疫苗

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