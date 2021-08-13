新聞評論／吳釗燮把人才當奴才 文官怎堪摧折？

外交部長吳釗燮。（本報資料照片）

外交部長吳釗燮是蔡英文總統面前的紅人，但是在外交部內卻是不折不扣的酷吏作風，同仁苦不堪言。外界早知蔡政府有個酷吏閣揆，卻不知閣員官威更冷酷，但蔡政府把人才當奴才，文官菁英的尊嚴能夠忍受幾次權力的踐踏？

網路上近日瘋傳：吳釗燮在部內建立了一個LINE群組，重要司處正副主管都得加入，並且隨傳隨應，否則就會遭到部長在群組內公開羞辱。媒體報導，一年多前吳大部長因為一件沒有急迫性的事，周末於群組呼叫新被加入但尚不知情的領務局長，因局長短時間內沒有回應兩則「陳局長」呼叫，吳釗燮的第三則訊息就是叫局長「下周一遞辭呈」。外交部只以「沒有評論」來回應媒體報導。但這樣的神武官威，足堪蔡政府大官的典範。

這位陳局長曾任兩處駐外大使，應該是最高職等的常任文官。吳釗燮對高階官員都如此視如敝屣，其他行政人員當然更是如坐針氈。正副主管為避免漏接部長「臨幸」式的電話，再遭公然羞辱，早已手機 24小時機不離身。至於低階人員更慘：因為正副主管隨時待命，下屬更是不能片刻休息，許多區域司同仁都得常態性加班，苦不待言。

外交部高階官員遭到羞辱的事，不是第一次上新聞，領務局長的倒楣遭遇，也不是孤案。2018年駐大阪辦事處處長蘇啟誠輕生案，當時的外交部長正是吳釗燮。當年許多對大阪辦事處的批評都是來自網路，事後證明除部分出自對岸網站造謡外，更主要來自綠營網軍帶風向。蘇處長完全沒有犯錯，但是卻遭到壓力而輕生。蘇啟誠遺孀後來聲明，蘇啟誠是在完成上級交代之檢討報告後，表明「不想受到羞辱」之遺言，以死明志。雖然外交部事後的調查避重就輕，但外界想問：誰能給外交部駐外館長壓力與羞辱？

台灣 外交處境艱難，需要外交團隊上下一心，共同努力，才能突破困境。吳釗燮上任部長後邦交 國一個個流失，但台灣得到的若干國際聲援，卻成了外交失利的遮羞布。然而仔細分析，今日大國對台灣的聲援，都是源自美中競爭與各國對中共戰狼外交的反感。習近平大張旗鼓擴軍建艦，當然也刺激美日英法等大國的反制。所以台灣的外交局面，有極高比例是決定於對岸在國際上「掉落幾把槍」。如果不是蔡英文的錯愛，吳釗燮恐怕下台幾次都不夠。

撇開績效不談，吳釗燮「把人才當奴才」式的領導，必然後果就是有骨氣有尊嚴的人才離去，而絕大多數優秀的外交官只能逆來順受，少數善於先意承歡的奴才則獲重用。孟子所謂「君視臣如土芥，臣視君如寇讎」，如果將君／臣改為長官／部屬，應該更適用外交部的場景。

當然，高階官員遭到羞辱的事，不是只發生在外交部。尤其行政院長蘇貞昌雖拿不出什麼政績，但亂耍官威羞辱官員的行徑卻罄竹難書。有酷吏閣揆作為表率，當然就會有酷吏閣員上行下效。

鄧小平有句名言：不管黑貓白貓，能捉老鼠的就是好貓。放到台灣的官場，句子得改成：不論內政外交，小英喜歡的就是好官。看看陳時中，因為三加十一破口而枉死的800條人命，以及封鎖三個月的幾兆元經濟成本，完全不必理會。看看吳釗燮，邦交國流失與外交官含屈自盡，也完全不必追究。他們最擅長的本事就是看上不看下，把一流人才當奴才使喚：乖乖在手機旁待訊者存，假日返鄉探病者亡。在蔡政府傲慢官威與權力踐踏下，中華民國的文官菁英能堪幾回摧折？