翁啟惠案 監院兩意見書自相矛盾
中研院前院長翁啟惠因未誠實申報財產、未揭露可能利益衝突等情事，遭公務員懲戒委員會申誡，為求翻案，除有三位監委為他提出新的調查報告，如今他更以監察院新報告提上訴；懲戒法院請監察院及翁啟惠分別提答辯狀，監察院上個月卻回覆兩份看法完全相左的意見書，矛盾內容讓法官看了傻眼，連監院內部都砲聲隆隆。
懲戒法院本月2日完成分案，由懲戒法院院長李伯道當審判長，受命法官蘇振堂、陪席法官呂丹玉、吳三龍、吳景源組合議庭。
據了解，翁啟惠對於被判決申誡仍無法接受，將透過律師針對監察院兩份完全南轅北轍的意見書提出答辯。
至於為何回覆法院兩份充滿矛盾的意見書？監察院表示，監委都是獨立行使職權。
翁啟惠因浩鼎案被查出以女兒翁郁琇名義持有浩鼎股票，除曾被追訴刑事責任外，監察院原以翁啟惠未據實申報股票、隱匿財產而彈劾，並以他2012年起連三年未依法申報以他人名義持有的浩鼎股票，依公職人員財產申報法裁處150萬、60萬、60萬元台幣罰鍰。
翁啟惠刑事被起訴貪汙部分，一審判無罪，因檢方未上訴，全案無罪確定。
未誠實申報財產遭罰部分，翁提訴願，監院後來也改認定翁無隱匿故意，撤銷裁罰。
公懲會在2019年仍以翁被監院彈劾移送內容，認定他未誠實申報財產、違反中研院科技移轉利益衝突迴避處理原則等，判決翁啟惠申誡。
翁啟惠為此提出兩次再審都被駁，第三次提再審期間，以監察院今年3月17日給他的監院司法及獄政委員會第六屆第八次會議決議、由監委蔡崇義、王幼玲、趙永清提出的調查報告，強調他沒有財產申報不實，監院已還他清白等，作為「新證據」，聲請懲戒法院（原公懲會）撤銷原來對他的申誡判決。
不過，懲戒法院認為原判決是綜合翁啟惠被訴貪汙時，在台北市調查處的詢問陳述，及翁在2012年12月23日向監院申報財產時，未據實申報他以浩鼎股東鄭秀珍名義所擁有的529張浩鼎股票等事實來判斷，堅持懲戒法院不受行政罰處罰與否拘束。
翁啟惠三度聲請再審都敗訴後，6月8日上訴，懲戒法庭依規定詢問監察院意見，監院上月底回覆給法院的卻是兩份事實不同、相互矛盾的內容。連監院內部在前天司獄委員會上都砲聲隆隆，引發適法性質疑，決議提請法規會討論。
當初彈劾翁啟惠的提案人之一、前監委仉桂美表示，從未聽聞過監察院有對同一事件發出兩個互相衝突意見的情況，該事件凸顯出國家體制被破壞的嚴重問題。
仉桂美說，該案是在第五屆監委任內就通過彈劾，雖然第五屆監委已經卸任，但彈劾案的機關意志是延續的，沒有道理到了第六屆監委，就能做出立場不同的新版調查報告，甚至還越俎代庖一併送往懲戒法院，「這根本是沒有效力的」。
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