領表 江啟臣合體趙少康 朱立倫走訪地方

國民黨青年部12日舉辦「網紅青年營」活動，黨主席江啟臣（中）和中廣董事長趙少康（右）、彰化縣前縣長卓伯源（左）同框，參選黨主席的江和卓在會中咬耳朵，三人也齊呼口號，爭取年輕人支持。(記者曾學仁／攝影)

國民黨 主席選舉12日領表首日，三位參選人江啟臣 、朱立倫、卓伯源皆完成領表。江啟臣12日和卓伯源、中廣董事長趙少康合體出席「網紅青年營」活動，卓伯源更劍指朱立倫是「最想選總統的人」，呼籲朱放棄黨主席，專心準備2024；朱立倫12日說，他要帶領國民黨團結一致，打贏2022年選戰，並於2024年推出最強的總統候選人。

江啟臣12日派代表領表，他則出席國民黨中央黨部宗教委員會發起為新冠肺炎、太魯閣事件祈福大會，立法院前院長王金平也同台現身。江啟臣指出，在主席連任競選上，他一定會尋求王的支持；王金平表示，每名要參選的都來看過他，他都有說要有好的理念，讓黨員認同，大家就會自動去支持。

至於「憲法九二」路線被認為國民黨重回前總統馬英九 的兩岸路線。江啟臣說，馬英九走的是國民黨路線，就是「九二共識、一中各表」，未來重建兩岸關係、恢復交流，建立互信的工作，馬英九是最好的人選。

朱立倫12日指派幕僚在台北代為領表，他則低調造訪苗栗、南投，除與地方黨籍立委、議員、黨代表交流座談，也分別拜會苗栗縣前縣長傅學鵬、劉政鴻、苗栗縣長徐耀昌等地方大老。

朱立倫指出，國民黨現在最重要的是加強領導力、加強戰力，面對明年選舉的挑戰，「2022年沒有打贏，絕對沒有2024」。

對於兩岸議題，朱立倫說，兩岸論述不能變來變去，國民黨一貫按照黨綱、黨章規定，包括「九二共識、一中各表」，堅持中華民國民主自由，維護中華民國憲法，除此「求同存異」之外，他也提出「求同尊異」。

卓伯源則說，若當選主席，絕不收黨費，要讓過去失聯黨員回娘家，並承諾不參選2024立委和總統，做專職黨主席。卓並稱，朱立倫說2024最強候選人是新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、高雄市前市長韓國瑜和趙少康，不包括朱自己，但這個話只講一半，下半段是說，最強的候選人並不代表最想選總統的人，「最想選總統的人就是朱立倫」。