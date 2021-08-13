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冷眼集／看戲比唱戲紅 趙馬更搶鏡

記者 陳洛薇
國民黨黨主席選戰，馬英九、趙少康(左二、左三)兩個男人場邊看戲，卻比場內唱戲的更搶鏡。(本報資料照片)
國民黨黨主席選戰，馬英九、趙少康(左二、左三)兩個男人場邊看戲，卻比場內唱戲的更搶鏡。(本報資料照片)

國民黨主席選戰，配角似乎比主角搶戲。被「一年條款」卡住的中廣董事長趙少康，成為兩位競爭者朱立倫、江啟臣搶著拉攏的對象，朱、江都呼應趙提出的「戰鬥藍」主張；另一位朱、江都急於爭取支持的是前主席馬英九，雖然馬政府時期的「九二共識」，之前曾被黨內認是敗選因素，如今冷灶再熱燒，馬英九也成為朱、江請益首要目標。

知情人士透露，朱立倫曾向馬英九報告參選黨主席的想法，「如果你要我不選，我就立刻不選。」馬回應，「那你就出來啊」，但仍未公開表態對象。至於江啟臣也積極爭取，在台中紅派大老廖了以陪同下向馬請益。

江啟臣上任後，國民黨改革委員會推出兩岸新論述，刻意淡化九二共識，引發黨內大老不滿，更引爆深藍怒火。江現在強打「兩岸牌」，重新高舉馬英九的主張，將九二共識再包裝成「憲法九二」，找馬背書拚連任，用意明顯。

有政媒影響力的趙少康，也成為朱、江積極結盟的對象。趙少康提出「戰鬥藍」主張後，江率先宣布加入並籌組網紅青年軍強化空戰，朱則說，大家都是戰鬥藍。「戰鬥藍」LINE社群成立僅三天，已有140人加入。趙少康自然也樂見朱江向「戰鬥藍」靠攏，同時為未來的總統大選儲備能量。

知情人士透露，「戰鬥藍」是考試院長前院長關中所發想；但關中幕僚回應，有想參選主席者要請益，關中都回「我退休了，不碰這些事」。

不過，黨內認為，趙少康和關中好交情，若說關中提供建議，也不無可能。

黨主席選戰，趙少康、馬英九兩個男人場邊看戲，卻比場內唱戲的更搶鏡，素有「國民黨選舉操盤手」之稱的關中若獻策，更讓朱、江對決增添幾分精采。

趙少康 馬英九 國民黨

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