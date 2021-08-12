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蔡英文拜託蘇貞昌 5倍券要做好溝通

台灣新聞組╱台北12日電
國民黨發起「發現金、要疫苗」宣傳車活動，透過繞行市區、行經行政院，大聲吶喊訴求。(記者曾原信／攝影)
國民黨發起「發現金、要疫苗」宣傳車活動，透過繞行市區、行經行政院，大聲吶喊訴求。(記者曾原信／攝影)

行政院擬推出「振興五倍券」引發爭議。行政院指出，院長蘇貞昌就紓困及振興方案向蔡英文總統報告，而蔡總統則請行政團隊，除了提出完善的振興計畫，也持續與各界和立法院黨團溝通，讓振興方案更便民；蔡總統昨也在民進黨中執會特別拜託行政院在定案前，要做好溝通的工作。

蘇貞昌昨率行政團隊至總統官邸，向蔡總統報告五倍券相關內容。行政院發言人羅秉成表示，蔡總統請行政團隊考量今年疫情狀況，以去年三倍券的成功經驗為基礎，就五倍券的振興政策，提出更加完善計畫；蔡總統也請行政團隊，持續與各界及立法院黨團進行溝通，讓振興方案能夠做得更好、更便民。

據轉述，蔡總統也在民進黨中執會特別指示振興五倍券要再溝通，列席的行政院政務委員黃致達回應，目前相關方案還沒定案，在定案前一定會先跟執政立院黨團溝通。

不過，包括在野黨及部分民進黨立委仍呼籲發現金救急。國民黨昨天發起「發現金、要疫苗」宣傳車活動，透過宣傳車繞行市區、行經行政院，大聲吶喊訴求。國民黨黨主席江啟臣痛批，高達八成民意支持發現金，蔡政府卻背離民意。對於政府堅持發五倍券，江啟臣更要求蔡總統下鄉和民眾對話，但他相信蔡不敢，「因為蔡連勘災都不讓記者提問。」

前總統馬英九則說，行政院不用去擔心替代效應，可能會拿去存起來，「這時候哪有人有心情存錢？當然是生活要緊！」政府要把生活放在第一，而不是創造虛無飄渺的經濟效益。

台北市長柯文哲說，從統計數字來看，台灣底層嚴重受創，現在要做產業振興，是「阿達馬孔固力」，時機不對，行政院應該花時間探討，五倍券為的是要紓困、還是要振興。

目前多數綠營立委不贊同用1000元現金換5000元振興券，黨內意見仍多。對於蘇貞昌向蔡總統報告五倍券，有綠營立委表示，五倍券的定調可能無法轉圜，蘇貞昌的強勢性格恐怕不會聽進立委任何意見，也很憂心蘇院長向總統報告，只是找總統來背書而已。

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