5倍券吵翻天 蘇貞昌強勢難溝通 蔡英文態度是關鍵

行政院規畫推出「振興五倍券」，民進黨 內卻為了「如何領券」吵翻天。行政院長蘇貞昌昨天向蔡英文 總統報告相關規畫，蔡總統指示盡力與立法院溝通，但據了解，執政黨行政、立法兩部門疏於溝通已是長期問題，這次藉由五倍券一次引爆。

行政院去年推出三倍券，自認達到效益，今年打算推出五倍券複製成功經驗。不過，五倍券打從一開始就未獲黨內立委好評，原因出在一堆立委從未被告知政院振興經濟方案，許多人抱怨「看報紙才知道」；隨著地方要求振興經濟的民怨升高，立委對行政院的怒氣也漸增。

蘇貞昌是蔡總統上任後第三位行政院長，也是蔡政府在位最久的院長，但蘇的風格與前兩任院長林全及賴清德 明顯不同。林及賴都曾為了安撫立委，每周舉行便當會；蘇院長上任後風格轉變，只有遇到重大法案時才會請立委到行政院溝通，其餘大多藉由立院黨團大會或民進黨中常會，由列席的政務委員黃致達轉達立委意見。許多立委無法親自見到院長，群組交流也常被「已讀不回」，溝通變成「船過水無痕」。

不過，黨內人士也說，蘇貞昌以執行力自豪，只要行政院決定了政策方向，就不太會再改變。這樣的行事風格如兩面刃，若做出成績，很快獲得掌聲，但也較容易得罪人。

據悉，五倍券方向大致已確定，府院並不打算改發現金振興經濟。面對黨內外反彈與民意壓力，蔡總統固然「拜託」政院定案前要做好溝通，但以蘇的強硬個性，蔡若不能展現態度與定見，以平息民怨，最終帳還是會被算在自己頭上。