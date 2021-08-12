我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

通膨抵掉加薪 薪資不如疫前 漲幅追不到物價

「半年增1億例」譚德塞：明年初全球病例恐突破3億

黑白集／小英插手經營 護國神山當外交工具

黑白集
台積電。(本報系資料照)
台積電。(本報系資料照)

台積電將分赴美、日投資，科技界認為，這會使台積電建廠及營運成本大增，並造成人才分散。但蔡總統在接受日媒訪問時，卻稱此舉「對台灣有很大的利益」，似間接印證：台積電的海外投資是她授意促成。

蔡英文支持美日台的價值同盟是一回事，但她干預台積電的投資走向，使其變成地緣政治的棋子，勢將損害台積電的自主性。蔡英文聲稱，政府仍是台積電的「重要股東」，言下之意，政府有權左右台積電的經營。然而，台積電早已是一家民營股票上市公司，公股僅占7%，總統把護國神山當成外交工具運用，絕非明智。

更別忘了，台積電之所以有今天的榮景，要歸功於30多年前催生它的總統府資政李國鼎。若非這位「台灣科技教父」之遠見，以及當時政府的出資挹注，和工研院與各大學不間斷的人才及技術支援，台積電無以壯大至今。蔡政府雖擁有台積電7%股權，但其中並沒有民進黨的貢獻；蔡英文卻大膽打破台積電在台代工生產的模式，逼它赴海外設廠，這更像在揮霍祖產吧！

把護國神山化整為零輸出，對台灣究竟有何利益，大家拭目以待。蔡英文說，台灣的兩岸政策就是要減少「對大陸的依賴」；但五年來，我們對大陸的依賴卻增加了4%。這個兆頭，看來不妙。

台積電 台灣 蔡英文

上一則

莫德納短缺 2劑間隔擬再延 高端將開打 蔡：我也會去

下一則

新聞眼／蘇無兩岸經歷 難避酬庸批評

延伸閱讀

拜登年底舉行民主峰會邀蔡英文？ 美：還沒發出邀請

拜登年底舉行民主峰會邀蔡英文？ 美：還沒發出邀請
日媒專訪 蔡英文：美日關切台海 對中傳信號

日媒專訪 蔡英文：美日關切台海 對中傳信號
背書高端?蔡英文拉日談免疫橋接

背書高端?蔡英文拉日談免疫橋接
蔡英文接見AIT新處長 盼簽台美BTA

蔡英文接見AIT新處長 盼簽台美BTA

熱門新聞

性愛博士許藍方遭爆與人夫不倫。(取材自臉書)

台性愛博士與人夫爆不倫 互稱寶貝、發裸身性感照

2021-08-09 21:33
新冠病毒模型。（路透）

新冠何時消失？醫：別錯誤幻想 只有2傳染病曾完全消失

2021-08-05 05:12
新加坡航空11日宣布，自25日起，每週將有3班台北往返美國洛杉磯的直飛航班，以空中巴士A350-900機型執飛。圖／新加坡航空提供

停飛近13年 新加坡航空8/25起復航台北往返洛杉磯

2021-08-11 08:22
農曆七月鬼門開，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙談鬼月的民俗禁忌。圖／本報系資料照

農曆7月「鬼門開」 民俗6大NG行為5種穿著要注意

2021-08-08 16:24
前副總統吳敦義。（本報資料照片）

韓國瑜當年說「連一碗滷肉飯都沒有」 吳敦義氣到現在

2021-08-05 04:30
中研院士余英時，將於羅家倫國際漢學講座發表演說。圖攝於2014年。（本報系資料照片）

「21世紀中國史學泰斗」余英時辭世 享耆壽91歲

2021-08-04 22:28

超人氣

更多 >
停飛近13年 新加坡航空8/25起復航台北往返洛杉磯

停飛近13年 新加坡航空8/25起復航台北往返洛杉磯
紐約19個月男童留家中交哥哥照顧 不幸被狗咬死

紐約19個月男童留家中交哥哥照顧 不幸被狗咬死
拍賣師口音太重 情侶花3萬英鎊標到「破房子」

拍賣師口音太重 情侶花3萬英鎊標到「破房子」
33歲趙麗穎穿回校服 逆齡美貌登熱搜

33歲趙麗穎穿回校服 逆齡美貌登熱搜
變種病毒攻陷全美 98%人口住在「高風險」社區

變種病毒攻陷全美 98%人口住在「高風險」社區