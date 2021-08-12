黑白集／小英插手經營 護國神山當外交工具

台積電。(本報系資料照)

台積電 將分赴美、日投資，科技界認為，這會使台積電建廠及營運成本大增，並造成人才分散。但蔡總統在接受日媒訪問時，卻稱此舉「對台灣 有很大的利益」，似間接印證：台積電的海外投資是她授意促成。

蔡英文 支持美日台的價值同盟是一回事，但她干預台積電的投資走向，使其變成地緣政治的棋子，勢將損害台積電的自主性。蔡英文聲稱，政府仍是台積電的「重要股東」，言下之意，政府有權左右台積電的經營。然而，台積電早已是一家民營股票上市公司，公股僅占7%，總統把護國神山當成外交工具運用，絕非明智。

更別忘了，台積電之所以有今天的榮景，要歸功於30多年前催生它的總統府資政李國鼎。若非這位「台灣科技教父」之遠見，以及當時政府的出資挹注，和工研院與各大學不間斷的人才及技術支援，台積電無以壯大至今。蔡政府雖擁有台積電7%股權，但其中並沒有民進黨的貢獻；蔡英文卻大膽打破台積電在台代工生產的模式，逼它赴海外設廠，這更像在揮霍祖產吧！

把護國神山化整為零輸出，對台灣究竟有何利益，大家拭目以待。蔡英文說，台灣的兩岸政策就是要減少「對大陸的依賴」；但五年來，我們對大陸的依賴卻增加了4%。這個兆頭，看來不妙。