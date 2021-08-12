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沉潛近一年 傳蘇嘉全接掌海基會

台灣新聞組／台北12日電
民進黨及台商圈最近傳出，總統府前秘書長蘇嘉全將接任海基會董事長。(本報資料照片)
民進黨及台商圈最近傳出，總統府前秘書長蘇嘉全將接任海基會董事長。(本報資料照片)

海基會前董事長李大維自去年8月接任總統府秘書長後，董事長一職懸缺至今一年，現仍由金仁寶集團創辦人許勝雄代理。民進黨及台商圈最近傳出，總統府前秘書長蘇嘉全將接任海基會董事長，許勝雄也持正面態度。但對於記者查證，總統府發言人張惇涵11日說「目前沒有相關訊息及討論」。

蘇嘉全去年因姪子立委蘇震清疑涉入ＳＯＧＯ案請辭，當時蘇嘉全強調，為不再讓蔡英文總統困擾，也讓檢調能夠秉持毋枉毋縱的司法精神放手偵辦，因此決定辭職，他也批評外界影射他利用職權包庇家族牟利是惡意的人格謀殺，他絕不接受。

近日有蘇嘉全的商界友人透露，蘇已沉潛近一年，海基會董事長是一個進可攻、退可守的高度，先讓被冷凍的蘇嘉全「退冰」，未來可以有更多發揮。蘇嘉全的友人也透露，蘇嘉全與蔡總統已就未來職務規畫有了討論，目前正在等適當時機發表。另有蘇嘉全在屏東熟悉的地方人士也說，此消息應該最近就會公布。

民進黨人士指出，蘇嘉全卸任府秘書長之後，幾乎沒有公開活動，大約從今年3月起嘗試復出政壇，接下由卸任立委組成的「台灣綠色立委聯盟」理事長；4月初，也有派系人士釋出消息，指民進黨2022年台中市長人選，蘇嘉全是地方討論的口袋名單之一。

蔡對蘇一路照顧，蘇也表達絕對忠誠，2019年總統初選蔡英文面臨賴清德挑戰時，蘇對蔡力挺到底，甚至一度說出「蔡英文錯在用錯行政院長」。2020年蘇嘉全卸任立法院長，未空閒太久，就再出任總統府秘書長，再一次躋身權力核心。也正因蘇嘉全「小英左右手」角色鮮明，從未有長時間賦閒、被冷凍情況；去年因親屬爭議辭去總統府秘書長後，外界也高度關注他的復出時機。

若果真出任海基會董事長，無疑是再一次展現蔡對蘇的信任。而蘇嘉全能否藉海基會沉潛，徐圖再起，外界都等著看。

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