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通膨抵掉加薪 薪資不如疫前 漲幅追不到物價

「半年增1億例」譚德塞：明年初全球病例恐突破3億

新聞眼／蘇無兩岸經歷 難避酬庸批評

記者 羅印冲、鄒秀明

蔡政府上台以來，兩岸官方和半官方溝通管道中斷，兩岸兩會（海基會和大陸海協會）無法協商和交流，只剩下最基本的為民服務等事務性功能。在此情況下，是由金仁寶集團創辦人許勝雄繼續代理董事長，或者由民進黨大咖出任，其實都無助解開兩岸僵局。海基會董事長人事任命，依然有向對岸傳遞政治訊息之作用。

去年８月初，海基會前董事長李大維轉任總統府秘書長後，即由企業代表之海基會副董事長許勝雄代理。這項代理原只到去年11月3日，但因未推出新董座人選，由許勝雄代理至今。

許勝雄對於海基會董事長一職，他曾向家人承諾「只是去幫忙、暫時代理」，目前這項原則還是沒變。相關人士說，任何企業家都想為國家、兩岸做出貢獻，但評估目前局勢「籌碼被愈墊愈高」，誰來當海基會董事長都無能為力。

兩岸官方雖冷，民間和經貿交流仍熱絡，由此衍生的兩岸人民商貿糾紛、人員探尋和急難救助等事宜仍繁巨，瑣碎，海基會仍在其中扮演一定角色。

也就是說，若由蘇嘉全取代許勝雄出任海基會董座，首先要問的是，這是要向對岸釋出何種訊息？蘇嘉全並無兩岸、外交等相關經歷，出掌海基會，難免會被質疑「英派」背景酬庸，難在兩岸政策上有積極解釋方向。

兩會 民進黨

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