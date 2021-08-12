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冷眼集／江回歸馬路線 求勝起手式

記者王寓中、劉宛琳
國民黨主席江啟臣說，未來重建兩岸關係、恢復交流，建立互信的工作，馬前總統是最好的人選。(記者王敏旭／攝影)
國民黨主席江啟臣說，未來重建兩岸關係、恢復交流，建立互信的工作，馬前總統是最好的人選。(記者王敏旭／攝影)

國民黨主席江啟臣在請假參選前最後一次中常會闡述兩岸政策立場，除黨內定調、釋疑，也在避免黨主席選舉引爆黨內最深沉的兩岸路線之爭，以便回歸改革、世代交替議題，這也是他在黨主席選舉求勝的起手式。

江啟臣的「憲法九二」就是去年全代會「江八點」中「基於中華民國憲法的九二共識」，也就是回歸黨綱及前總統馬英九的兩岸路線。在兩岸論述，前主席朱立倫說，會延續所有黨章與政綱重要基礎，還要能進一步從過去求同存異，走向「求同尊異」。

如同馬英九指出，九二共識是根據「中華民國憲法增修條文」、「台灣地區與大陸地區人民關係條例」所定的。若由此剖析，江、朱兩岸立場並無顯著差別。

但江去年當選主席後，黨內青壯世代認為，九二共識已被汙名化為「一國兩制」，在台灣選舉沒市場，因此主張提出新論述，改革委員會內部討論時引發激辯，更引發黨內對新世代領導人的強烈質疑。高雄市前市長韓國瑜從敦請中廣董事長趙少康參選黨主席，到一度傳出親自參選，對黨最大的質疑，除領導軟弱，就是兩岸。

江提出的論述，原是打算在連任後再提，如今提前出鞘，就是為了向黨員和社會大眾說清楚，在他領導下，未來十年國民黨的兩岸路線不會變。只是，接下來選舉正式開打，江對兩岸及國政執行力，仍要接受對手的檢驗。

馬英九 台灣 國民黨

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