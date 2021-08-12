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兩岸新論 江啟臣拋憲法九二

台灣新聞組／台北12日電 
國民黨主席江啟臣（左）、前總統馬英九11日出席飛虎隊八十周年紀念特展開幕，江特地穿著飛虎隊紀念夾克，馬則穿紀念T恤。 (記者黃義書／攝影)
國民黨主席江啟臣（左）、前總統馬英九11日出席飛虎隊八十周年紀念特展開幕，江特地穿著飛虎隊紀念夾克，馬則穿紀念T恤。 (記者黃義書／攝影)

國民黨主席9月改選，兩岸議題成參選人攻防重點。國民黨主席江啟臣11日在請假前最後一次中常會，提出新的兩岸論述，主張重建「憲法九二」的互信，回到「不統、不獨、不武」的和平路線，推動「以人為本」的兩岸關係。江也主張發起「兩岸和平發展委員會」，賦予法源基礎，舉辦國是論壇，從對話中凝聚共識，擘畫兩岸未來。針對江啟臣的主張，朱立倫則表示，在兩岸交流上，不需要創造新名詞。

針對「九二共識」，江啟臣表示，九二共識為過去兩岸和平穩定發展的關鍵，但2019年因一連串事件遭到誤解，很多支持者希望國民黨把兩岸政策講清楚，因此他提出「基於中華民國憲法的九二共識」，從憲政基礎說明九二共識既清晰又模糊的特性，如何讓兩岸願意溝通互動，又能凸顯中華民國存在的事實。

江啟臣說，近來大陸把當初海基會提出「雙方雖均堅持一個中國原則，但對於一個中國的涵義，認知各有不同」一併陳述；新加坡總理李顯龍也表示，九二共識及其各自解讀一中的模糊陳述，是兩岸關係曾有的可行方案，很難再找到替代方案，「他的看法與國民黨的主張並無二致」。

江啟臣強調，在國民黨全體努力下，各界對九二共識的理解與信任正逐步恢復，他有信心「憲法九二」的說法，可以讓原汁原味、求同存異的九二共識，繼續成為台灣民眾的主要選項，可以讓國民黨再次贏得台灣民眾的託付，並穩定兩岸關係的發展。

他還表示，在九二共識的基礎上，要回到馬政府時期「不統、不獨、不武」的和平狀態，扭轉武統浪潮；以及重振台灣的中華歷史文化教育，增強「和」的力量，消弭「獨」的衝撞。

江啟臣並認為，應由國民黨發起「兩岸和平發展委員會」，作為兩岸前途的國是論壇，進行台灣社會跨世代、跨階層、和跨黨派的有意義對話，再從對話中凝聚社會共識，做為國民黨與其他人擘劃兩岸未來的參考。

國民黨主席江啟臣提新版兩岸論述，確立「憲法九二」路線。前主席朱立倫表示，兩岸不需創造新名詞，而是要能夠「求同尊異」。彰化縣前縣長卓伯源則強調要「深化九二共識」，並批評民進黨拿中國大陸國家主席習近平「九二共識就是一國兩制」的說法來詐騙，根本是「通共」。

朱立倫表示，在兩岸交流上，國民黨過去皆有基礎，恢復溝通管道並不困難，兩岸不需要創造新名詞，國民黨根據黨章、黨綱的規定，堅守中華民國民主自由的立場，捍衛中華民國的憲法，兩岸路線上包括「九二共識、一中各表」等，這些都是國民黨長期以來的主張。

朱立倫強調，國民黨不但要求同存異，更進一步希望能夠「求同尊異」，兩岸能夠相互尊重、相互了解，將來才能更和平、更安定、更繁榮。他若當選主席，會盡快恢復兩岸交流溝通的平台，讓兩岸互動更順暢。

卓伯源表示，國民黨的兩岸路線就是「深化九二共識」，回歸原汁原味的九二共識；台灣主張「一個中國、各自表述」，台灣能維持民主、安定，有尊嚴的生活，也是中國大陸可接受的說法。

卓伯源指出，「九二共識就是一國兩制」是習近平的說法，台灣沒人講這個東西，民進黨為什麼要去附和習近平？民進黨是「通共」嗎？要出賣台灣利益嗎？

國民黨 台灣 江啟臣

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