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背書高端?蔡英文拉日談免疫橋接

台灣新聞組╱台北11日電
蔡英文接受日媒專訪談免疫橋接，指日本有類似做法，儼然替高端背書。(中央社)
蔡英文接受日媒專訪談免疫橋接，指日本有類似做法，儼然替高端背書。(中央社)

針對新冠肺炎國產疫苗研發，蔡英文總統接受日本「文藝春秋」月刊專訪表示，台灣進行的擴大第二期臨床實驗中，參與人數是一般實驗的倍數，得以採集到更多數據；另也採用活用國外臨床實驗的「免疫橋接」方式，得以縮短新疫苗得到認證的所需時間，也注意到近來日本也在採取類似的做法。不過聯合新聞網「重磅快評」質疑蔡以打混仗的方式拉日本來護航高端。

評論中指出，近日媒體報導，日本第一三共藥廠研發mRNA新冠疫苗，但因為目前市面上已有保護力相當優良的mRNA疫苗，為避免道德疑慮，因此研究在第三期臨床採取「非劣性試驗」方式，希望在年底可據以向日本政府申請緊急授權使用，並在明年3月投產。蔡政府的專家對此大喜過望，強調日本跟進台灣的「免疫橋接」，蔡英文更儼然告訴日本媒體「日本正在跟進台灣」，其實更大目的則是訊息出口轉內銷

評論最後更指，台灣的確應該發展、也有條件發疫苗產業，然而蔡政府揠苗助長；「免疫橋接」不但率全世界之先，難獲國際認證，國人也極度缺乏信心，但蔡政府面對各界批抨與質疑聲浪，對國產疫苗曲意護航之志不變。相對的，日本基於安全與效力的考量，迄今未批准任何國產疫苗，連第一三共考慮三期臨床進行「非劣性試驗」，都被看成「跟進台灣」，真是情何以堪！

另據本報系聯合報報導，蔡英文在專訪時被問到中國大陸是否仍繼續介入我疫苗採購，蔡英文說，「確實在採購疫苗上，當初面臨很大的困難」，但日本及美國等國家協助提供疫苗，由衷表達感謝；政府也正式授權台積電、鴻海及慈濟基金會就採購疫苗進行談判，官民合作成功採購到疫苗。

疫苗 日本 台灣

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