新聞評論／酷吏不在乎「勞民傷財」只怕人民會存錢

新北市議員葉元之批評，行政院長蘇貞昌猶如現代版晉惠帝。(取材自葉元之臉書)

對一個迷信大內宣甚於聽取民意的決策者而言，行政院長蘇貞昌拒絶各界要求發現金的建議，堅持發行五倍券，一則是偏執，二則是自我蒙蔽。蘇揆誇稱「三倍券振興效益達到千億」，已是自欺欺人；再發行五倍券，除耗費數十億行政成本，民眾領取和商家報銷的時間成本更是難以計數。但蘇貞昌不在乎「勞民傷財」，他關心的是，撒這千億公帑如何挽救其聲望。

在談到為何反對發放現金時，蘇貞昌說，發現金「會被民眾存起來」，只有發限期使用的五倍券才有振興效果。這段話，清晰反映了他的三個錯誤心態：其一，頤指氣使，企圖指導並操控民眾如何花用這筆小錢；其二，脫離現實，不知民間疾苦已到什麼地步；其三，倨傲自大，將五倍券當成他的個人恩賜，卻忘了這些錢一分一毫皆來自民脂民膏。

蘇貞昌或許沒搞清楚，朝野立委之所以有這波「發現金」的呼聲，主要原因正是行政院先前推出的紓困 方案規畫粗率，遺漏了不少生活困窘卻無法領取任何補助的民眾，一些弱勢者甚至陷入三餐不繼的困境。因此，各界才要求比照美國、日本、新加坡等國直接發放現金的方式，以協助民眾度過這波疫情困境。簡言之，主張發現金，是著重「紓困」；到了蘇貞昌手中，則變質為「振興」，想要拿來當成自己施恩發威的政策工具。

正因如此，蘇貞昌才會說，發現金「會被民眾存起來」，就不拿來消費了；這正是「何不食肉糜」的官本位主義。試想，對生計困窘的家庭而言，如果拿到的是5000元現金，可以留作子女的學費，可以繳交積欠的房租或水電費用，可以讓全家少挨餓幾天；若拿到的是五倍券，能這樣運用嗎？但蘇貞昌滿腦子所想，卻只是如何強制民眾消費購物，如何把錢導入他屬意的特定產業，如何讓大家加速把錢花光，以為那就是振興。也難怪，在他眼裡，民眾儲蓄竟成了必須禁止的「不當行為」。事實上，市場早已預言下半年將出現「報復性消費」，若這波報復性消費大如海嘯，即足以刺激經濟復甦，政府何須在乎少數人會把錢存起來？

蘇貞昌素有「酷吏」之名，主要是他以對待部屬嚴厲著稱，經常為雞毛蒜皮之事不留情面地當眾斥責。如今，他把酷吏風格拿來對付百姓，不顧民眾的經社處境差異，皆須依同一規範處理，這不嫌管太多嗎？在他的任內，全體民眾一再受到集體動員與制約，人們必須排隊換證才能買到口罩，人們必須排隊認證才能領取三倍券；人們必須上網爭搶預約，要夠幸運的話，才能順利打到一劑疫苗 。一年半來，人們逐漸從「人民頭家」的位置下降，逐漸習慣自己的尊嚴被政府踐來踏去；蘇內閣也似乎更習慣對百姓呼來喝去，以為如此才能彰顯自己的施政威嚴。

這種社會集體制約行為，放在民主政治中看，絕對是對個人自由與權利的侵犯。問題在，蔡政府利用《新冠肺炎防治及紓困特別條例》的運作，一方面將防疫的緊急約制常態化，對人權動輒限制；另一方面，對自己花用國家公帑又漫無限制地擴張，任意編列特別預算 ，且拒絕接受監督。一年半來，蔡政府已連推四個版本的特別預算，總計八千四百億元，蘇貞昌規畫的五倍券就是其中最後一千多億元。然而，我國疫苗接種覆蓋率迄今僅三成多，這將伊於胡底？

蘇揆擔心民眾會把錢存起來，當然囉，如果大家都像官員這樣掏國庫、報公帳、撒公帑，誰還需要存錢？