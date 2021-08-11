冷眼集╱只知衝衝衝 建言不聽 百姓不甩

蘇貞昌只見「衝衝衝」強勢風格，絲毫聽不進建言。(本報資料照片)

行政院長蘇貞昌連日喊出五倍券等於現金，還說地方政府、業界都會加倍使用，大談振興券好處。但包括高昂的行政成本、要民眾先掏錢才能換券，不僅在野黨猛搖頭，執政黨自家立委也頻頻傳達不同意見。然而，蘇貞昌嘴巴說會先與立院黨團溝通，接連發言似已對發五倍券吃了秤砣鐵了心；只見「衝衝衝」強勢風格，絲毫聽不進建言。

行政部門號稱三倍券創造千億商機，已被審計部「打臉」，質疑實際效益僅是推估。今年疫情 更嚴重，影響的是各行各業，層面極廣，行政院採取的方案僅是再加倍，未考量許多民眾在這波疫情受創，要拿現金出來換振興券恐捉襟見肘。

也因此，民進黨 立委們頻頻接到第一線民意，希望不要再拿現金換振興券，直接發振興券即可。但即便綠營立委不斷在有行政院官員在內的群組表示意見，行政院不僅已讀不回，還不斷對外放出要發五倍券的相關措施，蘇貞昌還親自定調振興五倍券等同現金。

姑不論數位券先行措施，已被外界質疑將因長者的「數位落差」造成不便；全國約109萬名中低收入 戶免費領券的措施，也被自家立委抓包，根本與去年三倍券措施一樣，沒有進一步「苦民所苦」，仍要從大部分的民眾荷包拿錢。

若自家黨團立委意見都不願尊重，更何況市井小民的心聲？除了民進黨立委高嘉瑜批「緣木求魚、遠水救不了近火」，台北市議員王世堅更重砲批蘇「根本是自欺欺人」、「如果三倍券、五倍券效果這麼好，那乾脆每年都來發，也許台灣的經濟可以超日趕美」。

其實，更有綠營立委私下抱怨，從解封降級到振興券，行政院完全不理會建言，只想要自家立委背書而已。眼看發放振興券在即，行政院卻無視人民心聲，黨內對蘇貞昌的不滿還只是茶壺風暴，影響最大的，應該是政策品質及人民感受。