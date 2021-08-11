蘇貞昌稱「五倍券比現金好」 網轟：繳房租都不夠還存

蘇貞昌指去年發「三倍券」效果很好。 (本報資料照片)

行政院規畫發放振興「五倍券」，行政院長蘇貞昌10日力挺，強調比發現金好，但民進黨 內多數立委「逆貞昌」有不同意見；多數網友也不買單，直言「才5000元存什麼？連繳房租都不夠」。

蘇貞昌10日視察高鐵苗栗縣通霄鎮路段滑坡災害搶修進度受訪指出，振興「五倍券」限期使用，現金就不可能，甚至會被存起來；好處是很多商家、地方政府都加碼，到加油站還有折扣，而去年發「三倍券」，台灣2300萬人，平均每100人就98點多個人領，而且如期用完。

有網友轉發新聞至PTT討論，多數網友對於蘇貞昌的說法並不買單，留言「明天起中央一級官員薪水振興券如何？」、「既然這麼好，全球沒有國家學你？」、「當歐美發現金的國家是笨蛋？」、「折扣還不是商家貼錢或納稅錢」。

還有人留言「比現金好何不廢掉新台幣」、「就拿券去買日用品，錢一樣存起來啊，刺激？」、「刺激某些廠商經濟吧？刺激印刷廠？」、「有夠浪費紙和塑膠」、「還說發現金會拿去買股票，5000元能買什麼？」、「光是銀行幫忙回收券，政府還要補貼銀行呢」、「這一次疫情，哪個先進國家用振興券的？」不過有網友緩頰，「有發總比沒發好，加減用」、「大家冷靜說話」。

據了解，蔡總統11日上午將與行政院長蘇貞昌開會討論五倍券內容；政院目前規畫，最快8月底就會對外公布五倍券細節。

財政部10日也邀集各公股銀行召開數位振興五倍券會議，研議配合方案。據了解，各銀行將推出類似三倍券時的加碼方案，藉此提高使用數位振興券占比，例如綁定信用卡或者行動支付使用五倍券，累計消費到一定金額，銀行也會有類似消費加碼的回饋活動，藉此做好防疫又振興經濟。

不過，要民眾先拿出1000元來換5000元振興券的做法，民進黨內多數立委有不同意見。據了解，民進黨立院黨團群組近日密集討論，有許多立委不解為何要叫民眾再拿錢出來；還有立委在群組反映，指選區的選民不好說服。但也有綠委提出加乘消費的概念，不只是拿1000換5000而已，可能透過各商家的加碼，達到刺激消費的效果。

對於綠營內部擺不平，民眾黨立委指出，連執政黨立委都勇敢跳出來「逆貞昌」，行政院應檢討和評估發券效益；目前多數民眾及產業仍待紓困，行政院應排富後普發現金，而不是堅持發五倍券。

國民黨團書記長陳玉珍表示，普發現金具有強烈民意支持，民進黨立委也聽到民眾心聲，蘇貞昌卻一意孤行，早該下台了；政府高官們正常領薪水，不去深度了解民間疾苦，還擔心百姓會把錢存起來，「生吃都不夠了，還想曬乾？」

民進黨團總召柯建銘表示，黨內立委對振興券有許多看法，黨團會跟行政院會談，整合大家的想法，至於討論的時間點，可能會在救災以後，目前仍以救災為重，也不宜以黨團立場表示對振興券的意見。

依行政院初估，「振興五倍券」適用範圍與去年相同，在全國實體店家、攤商皆可使用，預計排除電商 ，但會有可適用的電商「白名單」，原則上「線上付費、實地體驗」的廠商，將可納入五倍券適用範圍，名單尚待確定。

至於繳納水費、電費、罰金、勞保費 、健保費、國民年金保險費，皆不在適用範圍。