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罷免林昶佐第一階達標 林回應：做好防疫振興地方

記者鄭媁、潘才鉉╱台北11日電
「清林散昶計畫」，罷免林昶佐活動起跑，罷免團體10日在萬華艋舺公園進行快閃連署和宣傳，表示連署一周已達2000份，朝第一階段5000份邁進，目標年底罷免公投，到場遞交連署書民眾憤怒比倒讚。（記者曾吉松／攝影）
「清林散昶計畫」，罷免林昶佐活動起跑，罷免團體10日在萬華艋舺公園進行快閃連署和宣傳，表示連署一周已達2000份，朝第一階段5000份邁進，目標年底罷免公投，到場遞交連署書民眾憤怒比倒讚。（記者曾吉松／攝影）

無黨籍立委林昶佐罷免行動鬧雙包。中央選舉委員會昨舉行委員會議，針對有兩個提議人的領銜人，對同一公職人員提出罷免案所生競合問題及其處理事宜進行討論，決議如已有一案經依法宣告成立，尚在進行中的罷免案，應公告停止進行。而兩案中，有一案第一階段已達法定人數。

對於罷免案第一階段門檻達標，立委林昶佐表示，目前他的工作就是繼續謹慎把防疫做好，協助在地做好振興，也是最重要的。

罷昶行動來勢洶洶卻鬧雙包，一方是無黨籍議員鍾小平，透過國民黨黃復興系統發起罷免連署，已完成第一階段送件；另一方則是藍營青年結合金色力量黨主席童仲彥等勢力，號召「清林散昶」罷免行動。

中選會指出，提案領銜人鄭大平7月19日提出第10屆立委（台北市第5選舉區）林昶佐罷免案，提議人名冊經查對結果，符合規定人數已達法定提議人數，中選會將依委員會議決議，函請提議人的領銜人於文到次日起10日內，到會領取連署函格式及連署人名冊格式，於60日內徵求連署。

中選會表示，周世雄領銜7月29日向中選會提出同一立委罷免案，正由北市選委會提議人名冊查對作業中。

中選會說明，兩個提議人的領銜人可否對同一公職人員提出罷免案，「公職人員選罷法」未有明文限制；基於保障人民行使罷免權利，兩個提議人的領銜人對同一公職人員提出的罷免案，選委會仍依法受理。

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