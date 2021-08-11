三中案 馬英九：守法錯了嗎 檢：犯後態度不佳求處重刑

台北地院審理「三中案」，前總統馬英九出庭。(記者王聖藜／攝影)

台北地方法院昨天開庭審理前總統馬英九 被控賤賣黨產「三中案」，馬做無罪答辯時，二度批判檢察官 非常規論告、起訴；他說身為黨主席，依照廣電法規定讓政黨退出媒體卻被控違法「難道人民守法錯了嗎」？不過公訴檢察官認為犯後態度不佳，建請法院從重量刑。合議庭訂10月27日宣判。

馬英九說，就任黨主席前後公開宣示盡快處理黨產，當時中投為了遵守廣電法退出媒體規定，包裹出售中投持有的華夏公司股權，符合國民黨 、中投利益。

他說，政黨存在目的是要爭取執政、永續發展，公司經營目標在於追求最大商業利潤，兩者不同；國民黨不是以營利為目的的公司，他不能單純以追求最大商業利潤的心態來做主席，檢察官以此作論罪基礎，是錯誤的開始。

馬說，「三中案」許多事實是看了卷證才知道，檢察官拿當時他不知道、不了解的事指他犯罪並不公平；檢察官稱張哲琛就中廣交易案向他報告指他犯罪，但張哲琛報告內容為何卻沒有調查，他無法接受。

馬說，2005年12月24日中投公司與榮麗公司簽約後發生糾紛，他忙於台北市政及國民黨公務，多次明確要求交易必須合法，參與律師都說合法的事，十多年後被說成犯罪，無法接受。

公訴檢察官批馬英九賤賣黨產安排巨額訴訟費用，偵審期間一律推詞不知道交易細節，濫用財經會計專業掩飾、扭曲犯罪行為；馬英九、張哲琛、汪海清犯後態度不佳，建請法院從重量刑，宣告沒收犯罪所得。

台北地檢署指控，馬英九、張哲琛、汪海清在中視、中廣、中影交易案中，賤賣國民黨黨產，造成國民黨72億元台幣損害，三人違反證券交易法非常規交易罪、證券交易法特別背信罪、刑法背信罪。