黑白集／人家勘災他點名 蘇貞昌只顧逞官威

高雄市桃源區因「明霸克露橋」遭洪流沖毀，空勤總隊第三大隊出動黑鷹直升機，送300公斤物資、四名台電人員進災區救援。(圖：空勤總隊提供)

忽隱忽現的盧碧颱風帶來豪雨，許多縣市災情嚴重，彷彿60多年前「八七水災」翻版。不少縣市首長都忙著在第一線勘災，行政院長蘇貞昌卻突然下令召開視訊會議，要各地報告災情。一時間，多數首長手忙腳亂無法連線，蘇貞昌則一臉鐵青直呼不滿。

什麼叫刷存在感？這就是最真實的樣板。豪雨已連下多日，各地災情不斷，比較積極的首長當然要親自出馬去視察災情，誰會坐在辦公室等待基層通報？蘇貞昌卻不一樣，災情頻傳，行政院才開設「一級災害應變中心」已經嫌晚了，他還要求縣市長立刻放下手邊的事向他報告。如此本末倒置，不是逞官威是什麼？

人家縣市首長在前線勘災，蘇貞昌卻在辦公室點名。他率閣員高坐辦公室，忽而嫌連線品質不好，忽而碎碎念誰叫不到人，人們並未看到他對斷橋斷路的孤村做出什麼防災或救援指示。所謂中央應變中心一級開設，除了打官腔，就只有這點表現水準嗎？

疫情 失控及疫苗不足，讓蔡政府大大臉上無光，蘇貞昌的官位也岌岌不保。現在，台灣 選手在奧運得獎的光環被蔡英文蹭走了，防疫的權威則仍握在陳時中 手上；蘇貞昌兩邊沾不上光，只能趁著豪雨救災補回一點自己的威嚴。但如果拿不出真本事，只能靠點名罵人這招，就被看出是黔驢了。