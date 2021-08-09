我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葛謨準備打持久戰 幕僚長德羅莎「不堪壓力」先辭職

黑白集／人家勘災他點名 蘇貞昌只顧逞官威

黑白集
高雄市桃源區因「明霸克露橋」遭洪流沖毀，空勤總隊第三大隊出動黑鷹直升機，送300公斤物資、四名台電人員進災區救援。(圖：空勤總隊提供)
高雄市桃源區因「明霸克露橋」遭洪流沖毀，空勤總隊第三大隊出動黑鷹直升機，送300公斤物資、四名台電人員進災區救援。(圖：空勤總隊提供)

忽隱忽現的盧碧颱風帶來豪雨，許多縣市災情嚴重，彷彿60多年前「八七水災」翻版。不少縣市首長都忙著在第一線勘災，行政院長蘇貞昌卻突然下令召開視訊會議，要各地報告災情。一時間，多數首長手忙腳亂無法連線，蘇貞昌則一臉鐵青直呼不滿。

什麼叫刷存在感？這就是最真實的樣板。豪雨已連下多日，各地災情不斷，比較積極的首長當然要親自出馬去視察災情，誰會坐在辦公室等待基層通報？蘇貞昌卻不一樣，災情頻傳，行政院才開設「一級災害應變中心」已經嫌晚了，他還要求縣市長立刻放下手邊的事向他報告。如此本末倒置，不是逞官威是什麼？

人家縣市首長在前線勘災，蘇貞昌卻在辦公室點名。他率閣員高坐辦公室，忽而嫌連線品質不好，忽而碎碎念誰叫不到人，人們並未看到他對斷橋斷路的孤村做出什麼防災或救援指示。所謂中央應變中心一級開設，除了打官腔，就只有這點表現水準嗎？

疫情失控及疫苗不足，讓蔡政府大大臉上無光，蘇貞昌的官位也岌岌不保。現在，台灣選手在奧運得獎的光環被蔡英文蹭走了，防疫的權威則仍握在陳時中手上；蘇貞昌兩邊沾不上光，只能趁著豪雨救災補回一點自己的威嚴。但如果拿不出真本事，只能靠點名罵人這招，就被看出是黔驢了。

台灣 陳時中 疫情

上一則

食藥署疫苗超打169%挨批 署長：希望我們工作停擺？

下一則

雨災視訊縣市長狀況多 蘇貞昌震怒：設備要改善

延伸閱讀

新聞評論／三倍券到五倍券 小英聰明拜登蠢？

新聞評論／三倍券到五倍券 小英聰明拜登蠢？
雨彈炸台 高鐵停駛民宅毀 橋斷路塌 全台急撤4000人

雨彈炸台 高鐵停駛民宅毀 橋斷路塌 全台急撤4000人
政府「憂發放現金民眾會拿去存」 韓國瑜嘆離人民太遠

政府「憂發放現金民眾會拿去存」 韓國瑜嘆離人民太遠
新聞眼／蔡政府喊零碳願景 政策卻背道而馳

新聞眼／蔡政府喊零碳願景 政策卻背道而馳

熱門新聞

新冠病毒模型。（路透）

新冠何時消失？醫：別錯誤幻想 只有2傳染病曾完全消失

2021-08-05 05:12
前副總統吳敦義。（本報資料照片）

韓國瑜當年說「連一碗滷肉飯都沒有」 吳敦義氣到現在

2021-08-05 04:30
中研院士余英時，將於羅家倫國際漢學講座發表演說。圖攝於2014年。（本報系資料照片）

「21世紀中國史學泰斗」余英時辭世 享耆壽91歲

2021-08-04 22:28
蔡依林。(圖／取自IG @jolin_cai)

小Ｓ、蔡依林挺國手被指控台獨 綠委抨擊中國抄家滅族

2021-08-03 11:56
農曆七月鬼門開，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙談鬼月的民俗禁忌。圖／本報系資料照

農曆7月「鬼門開」 民俗6大NG行為5種穿著要注意

2021-08-08 16:24
高雄山區雨勢不斷，高屏溪水位暴漲溪水溢出堤防，造成佛光山下停車場淹水。記者劉學聖／攝影

台灣「雨彈」狂炸 罕見高鐵停駛 高屏「像莫拉克翻版」

2021-08-07 17:01

超人氣

更多 >
東奧／最後1天逆轉 美39金第一 中國38金第二

東奧／最後1天逆轉 美39金第一 中國38金第二
1張圖／東奧獎牌榜 美國39金排第一 中國38金第二

1張圖／東奧獎牌榜 美國39金排第一 中國38金第二
北京動物園遊客打群架 引發動物仿效互毆

北京動物園遊客打群架 引發動物仿效互毆
美國新增確診創6個月新高 官員：國家瀕臨崩潰

美國新增確診創6個月新高 官員：國家瀕臨崩潰
東奧金牌冠軍拱手還美國 中國上下一片嘆息

東奧金牌冠軍拱手還美國 中國上下一片嘆息