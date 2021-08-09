朱立倫拉派系民代 江啟臣組「戰鬥藍」迎戰

宣布參選國民黨主席的前新北市長朱立倫（右3）日前拜訪新竹市議會議長許修睿（右2）及黨籍市議員，希望國民黨能更團結、更強，打贏未來選戰。(中央社)

國民黨 前主席朱立倫上周宣布參選黨主席，如火如荼展開競選活動與組織戰，不到一周就出現西瓜效應，不少縣市長、民代與地方派系私下表態支持朱，氣勢明顯攀升；尋求連任的現任黨主席江啟臣 近日也密集拜會地方，布局「戰鬥藍」強化網路戰力，正式請假參選後將以「空戰」迎戰。

朱立倫今年4月赴花蓮會見立委傅崐萁，5月傅假釋出獄後再度見面，其實去年兩人已多次見面會談。由於傅妻花蓮縣長徐榛蔚違紀輔選被停權一年，不服考紀會決議向黨中央反映至今未果，傅崐萁回復黨籍案又遙遙無期，最後轉而支持朱立倫；傅崐萁這兩個月也帶朱立倫到處拜會爭取支持。

朱立倫上周在宜蘭與桃園市議會議長邱奕勝及20多名桃園市議員會面，邱表態支持朱立倫的影片隨後被媒體揭露，而朱陣營幕僚羅楚東又到雲林縣擔任新聞處長，也透露了雲林縣長張麗善的支持意向。此外，朱也與台東縣長饒慶鈴、宜蘭縣長林姿妙交好，幾乎掌握東部票源。

江啟臣在防疫 警戒降級後也密集拜會地方。他近日與中廣董事長趙少康、國民黨革實院院長羅智強籌組「戰鬥藍」，強化空戰能力，提升國民黨的聲量與能見度。