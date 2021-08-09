雨災視訊縣市長狀況多 蘇貞昌震怒：設備要改善

行政院長蘇貞昌7日視察中央災害應變中心。（圖：行政院提供）

台灣 中南部豪雨造成多地發生水災，行政院長蘇貞昌日前進駐中央災害應變中心，召集地方首長開視訊會議，卻因不少人還在外頭勘災，訊號連線問題多而震怒，忍不住又要官員檢討，「視訊設備要改善」，引發關注。對此，獨派大老、東華大學教授施正鋒直言，現在整個政府就是「離離落落」。

TVBS新聞網報導，中南部及山區因為連日熱帶性低氣壓受豪雨襲擊，中央緊急開設「一級」災害應變中心，但蘇貞昌跟地方首長開視訊會卻狀況連連。第一個找的是高雄市長陳其邁，陳勘災到一半，頭盔都沒拿下來就趕緊上線；雲林縣長張麗善則是冒著風雨，在鏡頭另一段呼喚著蘇院長，但訊號不穩定頻頻出狀況。

至於彰化縣以及南投縣分別由副縣長林田富以及農業處長代為回覆：「縣長正在現場勘災。」嘉義縣長翁章梁則是一上線就立刻道歉：「我出來勘災看農損，很抱歉知道院長要開這個會議，但時間上搭配不來，在這邊跟院長致歉，非常不好意思！」

豪雨釀災，縣市首長們都快忙不過來了，還得抽空與蘇院長開會。蘇又因訊號連線問題要求檢討，蘇說：「我特別要求我們災防中心，視訊這樣子應該再改善齁，是誰在現場也應該有最新第一手的資料。」

風傳媒報導，東華大學教授施正鋒在政論節目中對此發表看法，他認為蘇貞昌震怒是在轉移焦點，更荒謬的是，民進黨每個禮拜開中常會，也不是沒有視訊開會過，為何訊號會有問題？「這些東西應該事先就測試好才對，整個行政院就像死人一樣，都沒人去處理，家裡沒大人。」

施正鋒又指出，現在整個政府就是「離離落落」，「衛福部長陳時中 皮皮的，蘇貞昌則是很生氣的樣子，總統蔡英文 則是看起來不知道怎麼撒嬌。」他表示，執政有兩個方面，第一個是對未來的願景，不管統獨等等關於未來的事情；第二個是現在的事情，日常食衣住行交通這些事情要處理好。「我覺得小英她本身沒苦過，所以對這些事情沒感覺，不要說是辯論，連讀稿都怕得要死，她都不會去碰這些事情。」