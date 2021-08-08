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高雄天坑 罷韓團體怪韓 挨批「舔出新境界」

台灣新聞組╱綜合8日電
高雄前鎮區凱旋夜市前道路日前出現凹陷，副市長林欽榮（右二）漏夜坐鎮，要求施工團隊冒雨趕工。(圖：高雄市政府提供)
高雄前鎮區凱旋夜市前道路日前出現凹陷，副市長林欽榮（右二）漏夜坐鎮，要求施工團隊冒雨趕工。(圖：高雄市政府提供)

高雄連日大雨，6天累計出現5坑洞，被藍營酸是「天坑之城」，曾參與罷免前市長韓國瑜社群Wecare高雄發文列出韓國瑜時期的天坑清單，直指「治水路平只是韓國瑜自我吹捧的神話」，與它打對台的粉專Wetalk高雄發文還擊「Wecare高雄終於出來罵了，但對象是韓國瑜」。Wecare高雄粉專發文引發論戰，有人狠酸「真的舔政府舔出新境界」、「用監督韓國瑜的力道去檢驗陳其邁很難嗎？」

Wecare高雄發文寫到，一向喜歡誇大言詞的韓國瑜，執政期間不停強調路平、治水清水溝都很厲害，但實際上如此嗎？最近高雄降下豪大雨路面出現坑洞時，韓粉們又紛紛跳出來，歌頌過往韓導的神蹟，我們就為大家整理一下，韓國瑜執政時期的天坑清單。

Wecare這篇發文引發熱議，短短幾小時湧入近6000則留言。有人說，希望Wecare高雄是真的為高雄好，而不是淪為側翼部隊。有人寫到，「到現在還在蹭韓國瑜，有點志氣好嗎？」、「還在檢討被罷免的人，不檢討眼前的問題嗎？」、「原來高雄市長是韓國瑜啊！？」

高雄「天坑」引發民怨，也讓外界回頭思考高雄市前市長韓國瑜執政時，強化道路與水利等公共基礎設施表現。國民黨前主席朱立倫昨天在臉書表示，「還韓國瑜公道者，必陳其邁」，願高雄人民一切安好，「高雄，一定會再放晴」。

朱立倫表示，一場大雨沖垮了民進黨政府在高雄的表面治績，沖出了要「殺頭」公務員的傲慢長官、也沖破了當年號稱Care高雄的那些側翼網軍的面具，並非為高雄人民發聲，實際上只是黨同伐異的政治工具。

韓國瑜 社群 國民黨

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