冷眼集／昔譏韓的芝麻小事 今成邁的麻煩大事

鳳山區路面見大窟窿。（記者邱奕能／翻攝）

2018年選戰後，高雄市長陳其邁變身「暖男」路線，防疫成績雖獲得民眾肯定，但天降豪雨成為更大挑戰。近日陸續發生民眾觸電身亡、六天五坑災情，市民多次灌爆陳其邁臉書；過去綠營戲稱前市長韓國瑜 只管里長層級的「燈亮路平水溝通」，這些政客口中的芝麻小事，如今竟成邁市府的麻煩大事。

近日豪雨，水淹南台灣 ，高雄卻是各界焦點，特別是高雄6日「單日兩坑」，從前鎮到鳳山的大裂縫，宛如最鮮明的兩道執政破口，儘管高雄警方接連破獲毒品、聚賭案，都不敵天坑殺傷力。國民黨 高市黨團也逮到機會狠酸，高雄從「慶記之都」轉為「天坑之城」；國民黨台北市議員羅智強嘲諷，「韓國瑜淹水時有Wecare，現在陳其邁淹水Who cares」？

政黨輪替的好處，就是讓政壇像一面照妖鏡，指責別人的話語很容易應驗在自己身上，揮之不去的「韓流魔咒」，彷彿陳其邁的夢魘。韓國瑜遭罷免下台，陳其邁去年8月上任雖帶領高雄走過缺水抗旱、控制疫情，這次豪雨卻讓他累積的政績「泡水」，甚至重演高雄市前市長陳菊的「五千天坑」情景。網友戲稱，「高雄連淹水都是暖的」，但真正會讓民眾有感受的不是媒體暖男，而是熱騰騰的行政效率。

陳其邁過去口頭禪是「緊緊緊」，對下屬治軍嚴謹，連副市長林欽榮都開罵工務局「做不好就殺頭」。問題是，現在坑洞不只出現在一條馬路，只要是柏油路都可能破裂，若沒有補好市府的執政破洞，殺了一個公務員的頭，還會有千千萬萬的坑洞。

韓市府的前副市長李四川曾提醒，「好好重視市政基礎建設，尤其平常市區排水箱涵側溝的清疏與維護特别重要」。不知邁市府有無發現問題、對症下藥？民意如流水，如果天坑問題一再重演，下次「提頭來見」的可能就不只是基層公務員。