新聞評論／5月旱8月澇 蔡政府的前瞻荒謬劇

雲林縣四湖和台西地區住家到處淹水，居民叫苦，指才剛淹完還在清理又再淹。（記者蔡維斌／攝影）

全民正苦於抗疫，中南部近來更同時飽受淹水之苦。不過三個月前，台灣 才歷經一場百年大旱，各地水庫幾乎見底；誰能料到，百日之內竟旱澇交織而至。四年前，蔡政府投入2500億元（台幣，下同，約90億美元）前瞻建設水環境計畫，夸言要讓台灣不缺水、不淹水；沒想到，三個月內台灣從缺水演到淹水。事實證明，施政不做務實功只重大內宣，都通不過老天爺這一關。

歷任政府都在喊治水，從扁政府編列八年800億的治水計畫，並一路追加到1160億；馬政府的流域綜合治理計畫，又投入660億；蔡政府又假「前瞻」之名，再加碼2000多億元。其中，民進黨主政的中南部縣市，往往能分得大把預算。但十多年下來，並未改變淹水的宿命，不待颱風檢驗，往往一場豪雨就打回原形。原因是，這些預算多半流於綁樁，數千億公帑變成打水漂。

近年極端氣候愈發頻繁，旱澇交替，成了台灣的現在進行式。數月前，我們才經歷罕見大旱，農田休耕，一些地區民生用水供五停二，水庫乾涸。四年前蔡總統宣揚「水環境計畫」時誇口，將為台灣打造不缺水、不淹水的未來；結局卻是台灣剛熬過缺水，立刻又迎來大淹水。所謂前瞻治水計畫，其實拿了大筆預算讓地方做一些皮相的水環境治理，甚至破壞了原本的生態。當初胡亂填寫的考卷，如今被老天爺死當也是剛好而已，只是苦的是人民。

除了假治水真綁樁外，蔡政府從不務實面對氣候變遷問題擬定因應對策，甚至還違逆節能減碳 的世界潮流。極端氣候是全球性問題，近來歐洲西部遭遇百年洪災，大陸鄭州歷經恐怖暴雨，都加速了歐盟 推進減排的腳步。歐盟擬於2030年降低55％的溫室氣體排放，全球大國近期陸續喊出2050年淨零碳排目標。反觀台灣遲未宣示，連《溫室氣體減量及管理法》修正草案都還卡在環保署。

歐盟上月公布碳邊境調整機制法案，2023年至2025年試運行，並將在2026年起正式對出口至歐盟的高碳排課徵關稅。碳關稅實施在即，台灣至今未制定碳費徵收機制，在政府不願面對節能減碳的全球趨勢下，政策不明、進度落後，也是必然結果。不僅如此，蘇內閣更是大開節能減碳的倒車。為降低移動汙染源，賴清德在行政院長任內曾宣示，從2020年起以每年平均約5％的速度限縮約5萬輛機車牌照的發放，並在2035年達到禁售燃油機車的目標。但這些目標，在蘇揆上任後不久，就在業者的壓力下喊卡。

不僅如此，環保署更屢屢推出爭議補助政策。過去民眾淘汰二行程老舊機車換購電動機車，可享分級補助；但環保署提出新購補助，消費者不必淘汰老車，新購電動機車即可申請補助，完全無助減少移動汙染源的排放。更可議的是，新購電車補助於去年取消後，環保署又在「油電並行」政策下祭出七期燃油車換購補助，比照電動機車每輛補助5000元，各縣市也紛紛效法加碼。

這項錯誤補貼政策，造成七期油車換購熱潮，補助數量達電動機車的五倍以上，造成電動機車增幅大倒退。更荒謬的是，其補助款竟來自空汙基金，去年共補助14.9億，燃油機車就占九成，幾乎吸光所有基金。環保署長張子敬是蘇貞昌的子弟兵，從閣揆到署長，都在做永續的反面示範。

極端氣候步步進逼，但蔡政府只做表面功夫的治理心態，及討好業者的反永續作為，不怕把台灣推向「氣候難民」的困境？