國民黨主席選舉 朱連聯盟成形 與江分道揚鑣

國民黨主席選舉，連勝文（左）透露與前主席朱立倫（右）的聯盟關係逐漸浮上檯面。（本報資料照片）

國民黨 智庫副董事長連勝文 宣布不參選黨主席，並透露與父親連戰病情有關。連勝文批評國民黨支持度不斷滑落，恐變成明年縣市長選情的拖油瓶，所以決定支持理念相近的黨內同志。據指出，連談話透露與前主席朱立倫的聯盟關係逐漸浮上檯面，也與黨主席江啟臣 分道揚鑣。

連勝文說，「沒有2022，就沒有2024」，許多有關地方自治的事項，黨內的確有人比他更加熟悉，為了讓國民黨在明年勝選，他可以去支持與自己理念相近、做事也比較正確的黨內同志，「以小我的忍讓，去成就大我的成功」。

對於朱、江之爭，前總統馬英九昨說，非常歡迎對黨務熱心、願意振興國民黨的人參加選舉，選舉一定會有競爭，不能看成內鬥。

前副總統吳敦義昨受訪談及2020總統大選，他稱自己從未想選總統，理由是適合的行政院長難尋；他也批高雄市前市長韓國瑜，稱韓選高雄市長是加分，但後面的發展就完全失控，且當時他幫了韓國瑜很多的費用，韓居然說「連一碗滷肉飯都沒有」。

參選國民黨主席是否為布局2024年總統？朱立倫昨日表示，若當選主席，一定無私無我推出最強候選人，現階段最強的就是新北市長侯友宜，但不排除任何可能人選，「我現在想到的名單沒有包括我」。國民黨主席江啟臣則說，這是很多人對朱的疑問，但「我沒有參選2024的想法」。

朱立倫、江啟臣昨各自接受廣播節目專訪，意外點燃戰火。「千秋萬事」主持人王淺秋昨專訪江啟臣時爆料，她原先安排的受訪對象是朱立倫，卻被朱單方面放鳥，節目差點開天窗，才緊急聯絡上江啟臣受訪，讓她領教到「朱式風格」，挑三揀四只有自己最重要。朱辦表示，聯繫過程確有疏失，主因負責聯繫的朱辦發言人凌濤身體不適，朱已致電向王道歉。

朱立倫昨受訪時表示，國民黨在野五年半完全沒設駐美辦事處，民進黨長期對美工作卻非常細膩，所屬駐美辦事處「超級厲害」，把國民黨汙衊成親中賣台黨。他當選就職第一天就會立刻在華府成立駐美辦事處籌備處，代表也已有人選，相關規畫已告知美方；年底前除非疫情阻擾，否則就安排訪美，並開設辦事處。

朱也說，國民黨應是「one team（團隊）」，有人可當游擊手或捕手，不要人人都搶當主戰投手，都要強出頭；黨主席是總教練，當選第一件事情就是要讓立院黨團、十四個執政縣市、各地方議會與社會資源整合起來。

對於朱參選是否感受壓力？江啟臣指出，他平常心看待，黨內選舉其實就是分工程序，由黨員做出選擇；大家擔心這場主席選舉是不是2024總統大選的前哨戰，此時此刻為了避免黨內這樣的想法造成分裂，他才會更堅定認為應該好好連任、不參與2024，並扮演「造王者」的角色。