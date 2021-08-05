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2024總統大選民調 侯友宜支持度贏賴清德、柯文哲

台灣新聞組╱台北5日電
新北市長侯友宜。(圖：新北新聞局提供)
新北市長侯友宜。(圖：新北新聞局提供)

中華民意研究協會昨天公布最新民調，2024大選藍綠若派朱立倫、鄭文燦，柯文哲將以30.0%支持度居第一領先；但若藍綠派出侯友宜、賴清德，柯文哲落在第三。對於這份民調結果，台北市長柯文哲說，等疫情確診案例沒有上升，再來討論這個題目。

根據這份民調顯示，2024年總統大選可能的潛在候選人中，以國民黨的侯友宜和民進黨賴清德支持度最高，但無論民進黨推出賴清德或鄭文燦，即使加上民眾黨柯文哲成為「三足鼎立」，侯友宜都可領先超過10個百分點。

根據民調，2024年的總統大選，如果明天就是投票日，在賴清德、侯友宜和柯文哲三人參選情況下，侯可獲34.9%支持，賴24.2%居次，柯19%最低。

若民進黨改由鄭文燦參選，與侯友宜、柯文哲交戰，侯仍舊勝出且獲37.5%支持，柯21%排第二，鄭以18.3%落居下風。

但國民黨若改由朱立倫出馬，與賴清德、柯文哲交手，賴與柯呈現勢均力敵，分別獲27.5%與27.2%支持，朱支持度最低，為21.3%。若民進黨改派鄭文燦應戰，以柯支持度最高，達30%，朱21.9%第二、鄭以20.9%居第三。

民調學者廖達琪分析，從民調看來，在民進黨內，賴清德顯然比鄭文燦更有競爭力，不過2024年對民進黨是不利的，即使由賴清德出馬，也僅微幅領先柯文哲。

不過《美麗島電子報》的民調則顯示，陳其邁入主高雄市將滿周年，施政滿意度79%；防疫工作滿意度87%，甚至有逾六成泛藍選民滿意他的防疫表現。該報董事長吳子嘉認為，陳其邁這股能量若能撐住不墜，極可能成為民進黨接班梯隊的關鍵角色。

柯文哲 賴清德 民調

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