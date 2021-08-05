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新聞眼／朱江對決白熱化 藍3副秘「技術性」缺席？

記者 陳洛薇
國民黨主席江啟臣(左)與國民黨副秘書長顏寬恆。(取材自臉書)
國民黨主席江啟臣(左)與國民黨副秘書長顏寬恆。(取材自臉書)

國民黨主席「朱江對決」白熱化，國民黨副秘書長顏寬恒4日突然宣布「歸還黨職」，外界解讀成「跳船」，顏家、台中派系的動向，是否引發藍營倒戈潮，各界高度關注。

國民黨主席江啟臣任內，國民黨中央有五位副秘書長，除了顏寬恒請辭，兩位副秘書長李彥秀、柯志恩已鮮少現身，由於李、柯和前主席朱立倫素有交情，格外引發關注。柯人在美國，尚未取得聯繫；李則透過幕僚回應，因為個人健康因素，考量疫情無法外出，但副秘書長一職是為黨服務，會在身體許可範圍內盡力推動黨務。朱江對決的敏感時刻，兩人技術性「缺席」，意外成為焦點。

去年國民黨敗選群龍無首時，江代表中生代勇於承擔挑起重擔；江啟臣背後有「三老」加持，台中紅派大老廖了以操盤、國民黨秘書長李乾龍襄助、岳父劉盛良力挺。

掌管黨機器的江啟臣原本還有一利器，就是黃復興鐵桿部隊，但他任命的主委臧幼俠作風強悍，早讓深藍將領很反彈，對江的領導也有頗多質疑。

布局黨主席之路許久的朱立倫，其實早已接觸黨務、地方派系、立院系統、黃復興等各方人馬，逐一收攏。對於關鍵的地方派系，朱立倫與前立委顏清標向來友好，江啟臣延攬顏寬恒當副秘，也是為了拉攏顏家。

江啟臣4日才傳出和顏家深聊，並獲承諾支持，地方即傳出有挺朱的藍營實力派人士也在穿針引線，並掌握可觀黨員數。顏家父子一個說挺江，一個卻辭了黨職，令人玩味。

不過，罷免立委陳柏惟若未成，顏寬恒即無法補選立委，倒是副秘可有可無，派系看風向，向來精準，權衡之下，顏家自然知道該如何表態，兩邊不得罪。

說白了，現任黨主席如果不氣虛，黨內也沒有叫板的能耐；這場黨主席硬仗，朱立倫擴大結盟步步進逼，也讓江啟臣的連任之路充滿挑戰。

國民黨 江啟臣 美國

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