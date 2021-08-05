朱挑戰江黨魁 顏寬恒歸還黨職 引發「跳船」聯想

國民黨副秘書長顏寬恒(圖)4日宣布「歸還黨職」，牽動黨主席選戰。國民黨主席江啟臣透過臉書表達支持「兄弟」，前主席朱立倫則表示「希望寬恒繼續努力」。(記者趙容萱／攝影)

國民黨 前主席朱立倫宣布挑戰現任主席江啟臣 ，國民黨副秘書長顏寬恒昨天意外宣布「歸還黨職」，把全部心力放回故鄉，「我依然支持國民黨、支持江主席」。江啟臣透過臉書回應，「兄弟，要為故鄉爭回一口氣」，表達支持；朱立倫則說，他曾與顏寬恒通過電話，「希望寬恒繼續努力，我們需要他」。

顏寬恒回歸地方後，預料重心將放在10月23日登場的台灣基進立委陳柏惟罷免案。顏寬恒昨說，罷免是對民代的「期中考」，盼陳柏惟能知恥知病，自我檢討。陳柏惟則反嗆，「他自己要跳船的，關鄉親什麼事？」要幹嘛是他家的事情，但不要拿鄉親當辭職理由，「莫名其妙、假公濟私」。

顏寬恒與江啟臣都出身台中，江屬紅派，顏家則是黑派。前年底，顏寬恒參選立委時曾與朱立倫合拍「聽海」MV，朱立倫宣布參選後，顏寬恒即辭去黨職，引發「跳船」聯想。

顏寬恒昨在臉書宣布決定，並引述「諾曼第大空降」裡溫特斯少校經典台詞：「我不是英雄，但我曾經與英雄並肩作戰」。他指出，執政黨施政民不聊生，自己的故鄉自己救，他決定要和鄉親並肩度過難關；他只是交還主席當初授與的黨職，台灣一定要有更強而有力的在野黨監督政府，才是民主之福、才是民眾之福，他仍然會繼續支持國民黨、支持江啟臣。

國民黨副秘書長顏寬恒4日宣布「歸還黨職」，牽動黨主席選戰。國民黨主席江啟臣(圖)透過臉書表達支持「兄弟」，前主席朱立倫則表示「希望寬恒繼續努力」。(圖：國民黨提供)

江啟臣表示，這是他和顏寬恒共同的決定，他去年當選國民黨主席後邀請顏擔任黨職，顏表示「中生代要團結，義不容辭」，而且當年他宣布競選連任，顏也幾乎是第一個跳出來支持，因此當顏下定決心回歸地方經營，他也二話不說一口答應。

國民黨副秘書長顏寬恒4日宣布「歸還黨職」，牽動黨主席選戰。國民黨主席江啟臣透過臉書表達支持「兄弟」，前主席朱立倫(圖中)則表示「希望寬恒繼續努力」。(記者黃義書／攝影)

朱立倫則說，顏寬恒是國民黨年輕世代戰將，全力回歸家鄉，為家鄉努力，值得肯定；他前段時間曾與顏寬恒通過電話，「希望寬恒繼續努力」。

對於藍營戰況，民進黨 秘書長林錫耀昨說，國民黨主席選舉要注意內部競爭外部化，或把民進黨的施政當作「稻草人」來打；民進黨立法院黨團總召柯建銘也說，立法院9月開議，國民黨主席選舉可能把內部議題轉移到外部，像是高端疫苗EUA通過後，國民黨就動作不斷，這都是政治作為。