人權會要查18年前SARS封院 藍批政治算計

SARS和平封院風暴，國家人權委員會將進行調查訪談。(本報資料照片)

國家人權委員會今天表示，2003年SARS風暴和平醫院封院，雖已由監察院糾正，但當時讓醫護人員、病患及家屬深陷恐懼，對人權產生大規模侵害；人權會將徵求這些人接受訪談，以提出相關救濟建議。

對此，國民黨立委李貴敏質疑，蔡政府防疫不力、高端疫苗 EUA審查黑箱還要開放民眾施打，影響人民的健康權，這才是該立即解決的人權問題，如今卻翻18年前馬市府的陳年老案，對維護百姓人權毫無幫助，明顯是政治算計，「人權會儼然成為民進黨打手」。

人權會表示，當前台灣 正全面與疫情 奮戰之時，可曾想過有一群曾經歷2003年和平醫院SARS封院的人，現在仍在受苦；有人因驚恐的記憶夜不能眠、有為錯誤決策遭遇革職處分，名譽損害的醫生、還有目睹病人自殺的護理人員，處在創傷後壓力症候群的痛苦中。

人權會表示，當年爆發SARS群聚感染，和平醫院決定召回院區所有人員進行封院隔離，台北市政府未妥善規畫相關配套措施，草率封院；在沒有足夠的防護設備及隔離動線管制情況下，所有醫護人員及病人、家屬，都生活在死神隨時召喚的驚恐中。

人權會指出，為調查當年因封院而涉及侵害人權事件，因此希望當年因封院而受影響的人，包括醫護人員、病患及家屬、一般工作人員，都能接受訪談；藉由訪談來瞭解當時的遭遇與日後對身心產生的影響，整理出所受人權侵害樣態，並提出訪查報告，對相關機關提出給予救濟的建議。