2024推最強人選 朱立倫：沒包括我

國民黨前主席朱立倫被問到2024最強人選包不包括自己？他回應，「沒有包括我」。(記者胡經周／攝影)

國民黨 主席選舉，前主席朱立倫宣布參選，挑戰現任黨主席江啟臣 。朱立倫昨天直言：「如果這一年半大家都很滿意，我也不必出來。」朱也宣示，若當選，一年內要讓國民黨支持度與認同度超越民進黨；明年縣市長選舉，至少要從現有14席縣市長起跳，六都至少三席，目標要把桃園贏回來，台北也要搶回來，絕不放棄任何縣市。

朱立倫日前表示，2024年要推出最強總統候選人。但有人解讀，他是要藉由選主席，卡住新北市長侯友宜 ，徐圖2024總統大位。朱昨回應，「現在黨內最強人選是侯」，侯是目前最具聲望的地方首長，也是他的夥伴；他希望侯民調愈高愈好。

侯友宜則表示，現在人民還在水深火熱之中，好好努力讓民眾回到正常生活才是最重要的事。至於黨內傳出拱侯擋朱，要競選連任的國民黨主席江啟臣說，黨內競爭是良性的，請有心人士不要見縫插針。

朱立倫說，除侯友宜外，包含中廣董事長趙少康、高雄市前市長韓國瑜、台中市長盧秀燕也都是2024總統大選優秀人才，盼國民黨內「每一位有心的朋友」都能民調愈高愈好；2024一定推出最強的候選人打贏選戰，重新執政。媒體追問，2024最強人選包不包括自己？朱回應，「沒有包括我，因為我無私無我」，「朱立倫願意當大家的最大助力」。朱立倫辦公室補充表示，朱現在不會考慮自己。

主席之爭 江朱卓三雄對決

國民黨主席改選，朱立倫宣布參選後，與江啟臣、彰化縣前縣長卓伯源三雄對決態勢明朗。黨主席選舉除了檯面上指標大老能左右基層黨員票的各縣市政治領袖及山頭，還有黨務系統、特別是黃復興黨部，將是決定選舉結果三大關鍵；最後，三到五萬自主性黨員票，更是兵家必爭之地。