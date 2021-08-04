新聞評論╱拿蛋糕比疫苗 陳時中護航高端無極限

指揮中心疫苗意願登記平台上，單勾願意施打高端疫苗的僅16萬多人，不到1.4％。(圖：食藥署提供)

每當人們以為蔡政府對高端的護航已到了極致，隔幾天衛福部總能變出更多絕招，讓大家瞠目結舌。衛福部3日宣布，食藥署已完成26萬多劑高端疫苗 的「封緘」，準備好要開打。但正常封緘流程需要30天，高端7月18日才取得緊急授權（EUA ），現在就完成大量封緘，顯示疫苗是在取得授權前違規偷跑。蔡政府護航高端，至此段數再升級，打破所有行政常規和科學要求。

高端尚未解盲，政府即簽約採購500萬劑，並在上月18日由審查委員放水發給它EUA製造許可，隨即納入公費施打項目。如今，衛福部還大剌剌推出高端在取得EUA前偷跑生產的疫苗，要供民眾施打。對這些程序跳躍，陳時中 臉不紅氣不喘地說，如果查驗過再量產，EUA就失去意義了。在他眼中，衛福部更重要的工作顯然是在「授權」，而非「把關」；在「高端」與「人民」之間，他選擇站在高端那邊。

宣布完成高端26萬劑封緘的同時，食藥署也公布了對高端EUA審查會議的「去識別化」紀錄。從會議紀錄看，先前食藥署宣稱只有「一人反對」的會議，其實有15名專家持質疑態度。其中，8名專家認為，高端疫苗的數據難以確認T細胞的免疫反應及抗體依賴性；有4人認為，高端對抗Delta、Beta病毒株的效果較弱；10名專家則要求，高端應進一步說明第三期臨床試驗計畫。由此可見，食藥署當天宣稱審查專家「一致通過」緊急授權，顯然不是真相。

衛福部宣布通過封緘的26萬劑高端疫苗，立刻被記者「抓包」，指出四批疫苗的批號並不連續，其中一批的數量也與其他三批有偌大差距，是否顯示疫苗品質高低不一？陳時中坦承，批號跳號表示「有問題要解決」，若檢驗不合格，即整批銷毀；如有技術性資料等待補件，則先不封緘。對此，陳時中還做出一個神比喻說，「做蛋糕都可能失敗，何況疫苗是高科技產品？」

作為衛福部長，陳時中竟然能把疫苗量產拿來和做蛋糕類比，這樣的官員心裡還有一點起碼的自重嗎？疫苗的研發，是為了抵禦新冠病毒的攻擊，因此必須一絲不苟地遵循科學的論證和步驟，才能確保疫苗與成效的關聯。而蛋糕的製作，則純是為了滿足人們的口腹之欲，它使用的食材完全不致對人體構成風險。簡單地說，做失敗的蛋糕，充其量比較不好看或不好吃，但不會吃死人；而做失敗的疫苗，則可能危及人的性命，我們能容許它注射到人體嗎？

會拿蛋糕來比疫苗，可見疫苗的分量和嚴肅性，在陳時中心裡約略放在什麼位置。事實上，他的表現也像個餐廳的大廚，不斷試圖把他偏愛的高端疫苗送上桌，供人民食用。這點，比起他先前不斷刁難鴻海等民間團體購贈BNT疫苗，又遲遲不肯發給緊急和免責授權；人民都看在眼裡，知道是蔡政府的兩套標準。

問題在，政府官員愈是不擇手段地護航高端，愈是給予它超乎正常審驗標準的便利，其實只會愈發破壞民眾對高端疫苗的信任。目前，在疫苗施打平台單勾願意施打高端疫苗的僅16萬多人，不到1.4％。這麼低的施打意願，不正是衛福部一再「超前放水」所招致的反效果嗎？

陳時中拿蛋糕來比疫苗，其實不是最離譜的演出。6月間，閣揆蘇貞昌在立法院談到疫苗缺貨問題時，竟然拿「冷凍雞腿」來比喻，說訂了雞腿沒到貨，不能罵訂貨的人。從蛋糕到雞腿，除反映官員的格調和品質，也暴露了蔡政府的施政水平。