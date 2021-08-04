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黑白集╱紓困不貼心 怎不比照高端模式？

黑白集
大批民眾失業減薪，但乞求國庫發救命錢卻難如上青天。(記者蘇健忠／攝影)
大批民眾失業減薪，但乞求國庫發救命錢卻難如上青天。(記者蘇健忠／攝影)

食藥署才剛說高端疫苗正在做封緘檢驗，需耗時30天；不數日，便有逾26萬劑完封取證。官員無法像悟空吹毫，民眾一算便知，這是「先上車後補票」。政府允許高端在解盲前量產，什麼期中報告、緊急授權、接種審議等，都是「報戶口」走程序。

蔡政府加持高端一路偷吃步，附帶糧草先行。高端先拿公帑，再開張實驗，然後按階段領賞金。二期未完，業者口袋見底，官員立馬簽約下訂金，製作失敗也免退訂。政府創造「高端模式」，國庫當靠山，由官員把風過關上市；陳時中辯稱，是疫情緊急使然。

但政府對飽受疫災的百姓，有這麼佛心嗎？高端連年赤字，政府貼心補貼；但大批民眾失業減薪，乞求國庫發救命錢卻難如上青天。失業率創10年新高，總統院長無動於衷，何不比照「高端模式」幫人民解決生計難題？

政院金援高端，順手揠苗助長，外界炒股疑雲四起；但發錢紓困無助景氣轉熱，難怪蘇揆不肯。他堅持印振興券，想搭的是報復性消費的順風車，要人民花錢捧他人氣，解他的下台困局。

高端模式說明，沒有黨國庇蔭及政治利用價值，別想從國庫討恩惠。政治利用價值多寡，答案就在依身分設計的疫苗接種順序裡。政府早把低端人口留給高端當小白鼠，弱勢者恐怕只能分得一劑土製疫苗。

高端疫苗 紓困 陳時中

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