黑白集／蹭東京奧運熱潮 正名風暴又來了

台灣舉重女將郭婞淳（右）27日順利拿下東京奧運女子舉重59公斤級金牌，也是台灣本屆奧運首面金牌，賽後中華隊旗在場中高高升起。(中央社)

中華隊在東奧取得空前佳績，趁此風潮，又有人再提「巴黎奧運 正名公投 」，讓當前「東奧正名公投」的陰影再度浮現。這場「正名風暴」，勢將撕裂甫因奧運而團結的台灣 民眾，並打擊希望在奧運殿堂一展身手的運動健將。

三年前的東奧正名公投，主張「以台灣為全名」參加所有國際賽事和東奧；尚未投票，民眾即已爭論不休。有些選手擔心「正名」會導致台灣無法參賽，表達反對意見，竟遭到網軍霸凌。此次奪金的舉重女將郭婞淳即深受其害，甚至有人嗆她「趕快歸化中華人民共和國」，極盡羞辱。當然，支持正名的選手也不乏其人；於是，本應團結在一面旗幟下的運動員也被迫對立。

儘管公投未過，但直接的影響是，次年台中市舉辦的東亞青運主辦權便橫遭取消。正因如此，台灣民眾對於「中華隊」、「台灣隊」名稱之爭也日趨劇烈。此次東奧，民進黨就要求必須稱呼為「台灣隊」而非「中華隊」；藝人瑞莎臉書寫「中華隊加油」，也慘遭圍剿。所謂正名，徒勞之餘，更導致社會撕裂。

在國際大環境下，「中華台北」並非讓人滿意的名稱。但當運動員奪金升起中華奧會會旗，現場國旗歌響起時，多數人的感動其實無分軒輊。政治蹭熱者須適可而止，「巴黎奧運正名公投」到此為止吧！